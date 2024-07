Caso Loan: citan a declarar al chofer del exabogado de Laudelina

Fue en ese viaje cuando se habría concretado la amenaza contra Laudelina para que declare la versión sobre el presunto homicidio culposo del menor.

Ibarra está citado para el 29 de julio ante la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, mismo día que declarará el viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio, Luis Alberto González, por el hallazgo de huellas del pequeño desaparecido en el campo, donde después se encontró el botín.

El papá de Loan reclamó la presencia del gobernador Valdés en 9 de Julio: "Que abra la cabecita"

José Peña, padre de Loan, el nene de cinco años desaparecido el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, reclamó por novedades en la investigación y pidió la presencia del gobernador Gustavo Valdés. "Esperemos que se le abra un poquito la cabecita y venga para acá. Sería importante que viniera a hablar personalmente con nosotros", aseguró.

"Estamos en el punto cero, como siempre. Todos los días nos levantamos, pensamos, queremos saber algo y nada. Seguimos esperando", lamentó el hombre este lunes, en diálogo con Adrián Salonia en Mañanas argentinas, por C5N.

En cuanto a los detenidos, pidió "que digan su verdad, que hablen. Nosotros queremos encontrar a Loan, nada más".

"Me gustaría que el gobernador venga, que nos dé una respuesta. Nosotros no estamos contra él, pero no se acerca en ningún momento. Esperemos que se le abra un poquito la cabecita y venga para acá. Sería importante que viniera a hablar personalmente con nosotros", explicó José.

El padre de Loan destacó que "todos los días hay gente que viene acá a apoyarnos", aunque también hay manifestaciones y cortes de calles en pedido de la aparición del chico. En esos casos, consideró que "la gente se empieza a poner violenta, se sobrepasa".

"Nosotros tratamos de pedirles que no haga locuras. Se están enojando y mucho, ya van casi 40 días sin que Loan aparezca. Los sostenemos para que no sea un descontrol", subrayó.