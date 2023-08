Caso Joaquín Paredes: piden la absolución de los policías acusados por el crimen

El juicio por jurados por el crimen del adolescente tiene como imputados al entonces policía Maykel Mercedes López, quien está apuntado de haber sido el autor del disparo que provocó la muerte de Paredes.

En tanto, los otros acusados son Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado, Jorge Luis Gómez y Ronald Nicolás Fernández Aliendro por los delitos de "homicidio calificado por abuso de sus funciones, por ser miembros de las fuerzas policiales y por el uso de arma de fuego; homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de armas de fuego agravado por la calidad del sujeto activo -ser policías-".

El sexto imputado fue Alberto Daniel Sosa Gallardo, quien está acusado de ser autor del delito de "amenazas calificadas".

Qué dijo la defensa de los policías acusados del crimen de Joaquín Paredes

Durante los alegatos de este martes, los abogados defensores de López, el único que llegó preso al debate oral, Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, pidieron su absolución al considerar que se trató de un caso de legítima defensa y, subsidiariamente, solicitaron que sea condenado a la pena más baja del delito de "homicidio culposo".

Los letrados explicaron que, de acuerdo a los testimonios incorporados en el debate, el 25 de octubre del 2020 López se defendió de un ataque a pedradas del grupo de jóvenes entre los que se encontraba Joaquín Paredes.

Además, el abogado Moreno cuestionó el proceder de la fiscal del juicio Fabiana Pochettino, al decir que "no le importó saber la verdad real de cómo sucedieron los hechos que está investigando y sólo le interesó sostener la única verdad o apreciación, que es la suya".

joaquin paredes

El letrado se dirigió a los jurados populares y les aclaró: "Esta defensa advierte que en este proceso investigativo falta una parte de la película. Si no se investigaron los daños que ese día ocasionó ese grupo de jóvenes, tampoco podemos dar por cierto que el descontrol tumultuoso que ocurrió fue una reacción a la acción de los policías o podría ser una justificación jurídica para éstos".

Además, Pedro Despouy Santoro, abogado de los policías Luna, Alvarado, Fernández Aliendro y Gómez, indicaron que "hay una falacia narrativa que ha querido forzar los hechos de un modo que no existieron y eso repercute en la prueba. No tenemos pruebas, no hay una sola para sostener cada una de las letras del argumento de la fiscal".

Al plantear su argumentación al tribunal y a los jurados populares, Despouy Santoro expresó: "En relación al hecho (crimen de Joaquín) pedimos la absolución porque no existió la autoría", y agregó: "En relación al hecho de abuso de arma tampoco pudo existir porque los imputados señalaron que dispararon al aire en la Comisaría". Finalmente, el abogado Ricardo Videla, defensor de Sosa Gallardo, solicitó que su defendido sea absuelto.

Ayer, en sus alegatos, la fiscal Pochettino pidió una condena de prisión perpetua para los policías López, Luna, Alvarado, Gómez y Fernández Aliendro y dos años de prisión efectiva para Sosa Gallardo. Al pedido de la fiscalía adhirieron los abogados querellantes Claudio Orosz y Ramiro Fresneda en representación de la familia.