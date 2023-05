En diálogo con el programa De Una , por C5N , Carreras aclaró que, en caso de que se detecten irregularidades en el juicio, se podría llevar a cabo nuevamente este proceso: "Podrían, siempre y cuando que alguien articule que sea veraz esta historia clínica o no, si estaba a disposición del defensor y no hizo uso en su momento o no la revisó, cosa que dudo porque han tratado de decir que la noche tiene sol".

En tanto, la letrada opinó que con el surgimiento de la historia clínica de Báez Sosa, se provocó "presión" hacia Casación. "Me da la sensación a priori de que se está queriendo incorporar la pelea mediática. Desde afuera puedo ver que dar un elemento como este es conmocionante, es como para ir sembrando dudas y que recaiga la presión en esos miembros de Casación", aseguró.

Luego, sobre un "ensuciamento" de la causa, afirmó que la parte defendida por el abogado Hugo Tomei sería favorecida. "La pelea mediática beneficiaría al defensor, quien dijo que el juicio se había convertido en un juicio mediático", aseveró.

Asimismo, Carreras recordó que Tomei no solicitó la historia clínica en el proceso judicial: "Las partes, en cualquier juicio, cuando hay juicio oral se ofrece la totalidad de elementos que se produjeron en la instrucción para hacerlos valer en tu defensa o alegato. Tomei no lo pidió en su momento. El informe del hospital zonal siempre fue parte desde el primer momento en el que se dicta la preventiva".

La postura de Fernando Burlando

En diálogo con Argenzuela, por Radio 10, el abogado Fernando Burlando argumentó por qué no piensa que la aparición de la historia clínica podría cambiar la situación de los rugbiers condenados: "No creo porque aparte la prueba que se incorporó al debate es la que hay y la que evalúa la Justicia. Esto no variaría. Esa es la postura del particular damnificado y la fiscalía, seguramente la defensa tendrá muchas cosas para decir".