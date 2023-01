Caso Fernando Báez Sosa: la hermana Martha Pelloni pidió una "justicia ejemplar"

"En reclamo de una justicia auténtica, venimos a apoyar que esa justicia sea ejemplar para toda nuestra sociedad argentina. Lo hemos pedido desde María Soledad, hace 33 años, y lo seguimos pidiendo en cada caso que quizás no tenemos la prensa que hoy está acá presente, pero se pide", declaró ante los periodistas.

La hermana insistió en su reclamo de justicia "para que el cambio de la sociedad en esta violencia institucional, que empieza en la familia y termina en las instituciones del Estado, sea una realidad. Que podamos revertir los antivalores de todos los tipos de violencia", pidió.

"Yo no soy abogada, no me animo a adelantarme al tribunal que va a dar el veredicto, pero confío en que va a ser ejemplar. Tiene que ser ejemplar. Los medios y la sociedad lo están pidiendo", agregó. Pelloni calificó de "realmente emocionante" el encuentro con los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez.

"Graciela se acordaba del primer abrazo en la primera marcha. No pude llegar al escenario, pero a la salida, entre los apretujones, se acordaba lo que le había dicho. Realmente me emocionó mucho estar con Graciela y con Silvino", aseguró la religiosa.

Consideró que el crimen de Fernando se originó en "un problema de mala educación desde la familia, la escuela, el deporte. Y digo 'mala educación' por la ausencia de valores educativos, no porque haya habido quizás una conciencia de quienes tuvieron que educar en el respeto a la dignidad humana de todo ser viviente", destacó.

Caso Fernando Báez Sosa: cómo serán los alegatos que comienzan hoy

Se reanuda el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y este miércoles comienzan los alegatos que permitirán a la defensa exponer y hacer el pedido de perpetua, mientras que será la última vez que podrán exponer los ocho imputados. Una vez finalizado, se conocerá la fecha de la sentencia.

A partir de las 9 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores se dará la exposición de los fiscales del juicio Juan Manuel Dávila y Gustavo García. También lo harán los abogados de los padres de Fernando, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola.

Los mismos pedirán que el delito cierre en “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” sumado a “lesiones” por todo lo sufrido. Esto daría una pena de prisión perpetua.