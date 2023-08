Caso Cecilia Strzyzowski: rechazaron el pedido de nulidad de las declaraciones de César Sena y su madre

"Se resolvió el planteo respecto de las nulidades de las declaraciones de Marcela y César. El juez de Garantías rechazó ese pedido de la defensa, que había planteado que no se tomaran en cuenta esos dichos con valor probatorio", detalló Juan Arregín, uno de los abogados que representa a la mamá de la víctima, Gloria Romero.

Tras esta decisión adoptada por el juez Héctor Sandoval, el jueves se realizará la audiencia de oposición a las prisiones preventivas dictadas contra Acuña y su esposo, Emerenciano Sena, también detenido como acusado del homicidio agravado de Cecilia.

Concretamente, Ricardo Osuna, defensor de la familia Sena, cuestionó el hecho de se tomen como prueba en la causa las declaraciones que sus integrantes realizaron como testigos, es decir antes de que quedaran vinculados al femicidio, cuando sus dichos eran bajo juramento de decir verdad, a diferencia de una declaración indagatoria, que se considera un acto de defensa.

No obstante, para el magistrado esa declaración no debe anularse ya que al momento de exponer como testigos ni siquiera se sabía que Cecilia había sido asesinada, sino que sólo se trataba de una causa por averiguación de paradero.

Embed

"El jueves continuamos con las oposiciones a las prisiones preventivas del matrimonio Sena. Las defensas van a pedir las excarcelaciones y nosotros vamos a pedir que ese mantengan las medidas procesales como están dispuestas. Al día de hoy y, antes de esta audiencia, tenemos contabilizadas 365 pruebas y faltan finalizar algunas", añadió Arregín al destacar los elementos que a su criterio fundamentan que los acusados sigan detenidos.

Por su parte, el otro querellante que representa a la mamá de Cecilia, Gustavo Briend, afirmó que quieren que "la prisión preventiva sea confirmada" y calificó como importante el hecho de que el juzgado haya descartado la nulidad de las declaraciones.

Para el viernes se espera que el juez Sandoval resuelva sobre las oposiciones a las prisiones preventivas del matrimonio acusado, que se fundamentarán el jueves, mientras que los días 9, 10 y 11 de agosto los defensores de Sena hijo, y de los otros cuatro detenidos por "encubrimiento agravado", Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso, harán sus exposiciones de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.

Caso Cecilia Strzyzowski: los restos óseos hallados en el segundo rastrillaje en el Río Tragadero no son humanos

Embed

Este martes, expertos del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) determinaron que los restos óseos que habían sido hallados en un segundo rastrillaje en el Río Tragadero, en el marco de la causa por el crimen de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, no son humanos.

Este es el segundo resultado científico adverso que reciben los investigadores judiciales a cargo del caso, ya que la semana pasada, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informaron que no pudieron extraer ADN de los restos óseos encontrados en el primer rastrillaje junto al dije en forma de Cruz de Cecilia, porque estaban "en estado de carbonización a calcinados".

Los voceros añadieron que resta determinar si la sangre hallada en la caja de la camioneta de César era de Cecilia, como así también analizar los resultados de los celulares de los involucrados y el reconocimiento de la billetera y la SUBE de la víctima.

La madre de Cecilia Strzyzowski se reunió con Alberto Fernández: "Me fui con esperanza"

El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia.

El encuentro se produjo luego de que el mandatario asistiera ese mediodía precisamente a Resistencia al acto de apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad.

"Estuvimos hablando más de dos horas de los movimientos sociales y yo le estuve contando todo lo que pasa acá, todo lo que yo vi, todo lo que pasa con la causa", dijo Romero en un video que subió a su cuenta de Instagram. "Le estuve pidiendo por favor que intervenga con el tema de las casas del Barrio Emerenciano", puntualizó.

Luego la mujer contó que le dijo Fernández que ella pensaba que todos los políticos eran "unas cucarachas" y él le respondió que le iba a demostrar que eso no era cierto. "Le tengo fe y espero que me lo demuestre. Me fui con esperanza", expresó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.