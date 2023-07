Caso Cecilia Strzyzowski: Burlando pedirá incorporar los agravantes de "alevosía" y "femicidio"

Los abogados que representan a la madre de Cecilia Strzyzowski consideraron este viernes que los fiscales que procesaron a los siete detenidos por el femicidio de la joven de 28 años en Resistencia, deberían haber incluido el agravante de la “alevosía” y el de “femicidio” no solo para la pareja de la víctima, César Sena, sino también para sus padres, mientras que las defensas analizaban los fundamentos de la resolución para apelar las prisiones preventivas.

La querella, representada por Fernando Burlando y Juan Arregín, cuestionó en parte la calificación de las imputaciones, tanto para el dirigente social Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, como para los otros cuatro detenidos: Gustavo Obregón (42), Fabiana González (36), Gustavo Melgarejo (29) y Griselda Reinoso (42).

Cesar Sena Cecilia Strzyzowski

"Sin lugar a dudas hubo alevosía. A Cecilia se la colocó en un lugar donde estaba indefensa. El centro de poder de los Sena era precisamente su domicilio, había multiplicidad de autores, tenían mucha capacidad ofensiva y era una mujer sola", explicó Burlando a Télam, al sostener que los fiscales debieron agregar también el agravante del inciso 2do. del artículo 80 del Código Penal.

A su vez, opinó que a Emerenciano Sena y a Acuña, suegros de Cecilia, procesados como coautores de un homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas también debieron haberles incluido el agravante por “femicidio”.

“Desde mi punto de vista, los padres de Sena conocían precisamente esta situación de violencia de género entre su hijo y Cecilia, y eso de alguna manera los incluiría dentro de la coparticipación en el femicidio”, explicó.

La defensa apelará las prisiones preventivas

Por otra parte, las defensas analizaban este viernes con cautela los fundamentos de la resolución firmada por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez y planeaban la estrategia para oponerse ante el juez de Garantías Héctor Sandoval o recurrirla ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia. Para cualquiera de las dos opciones, los defensores cuentan con tres días hábiles, dijeron las fuentes judiciales.

Ricardo Osuna, defensor de César Sena, adelantó que apelará la decisión judicial ante la Cámara del Crimen de Resistencia, mientras que el abogado Juan Carlos Saife, defensor de Emerenciano (59) y de Acuña (51), consideró que primero tendrá que evaluar los fundamentos de los fiscales para decidir el camino que seguirá y descalificó a los argumentos: "Pruebas tienen de todo menos de quién la mató".

Marcela Acuña

"Veré cuáles son las pruebas que tienen los fiscales para sostener la acusación de coautores para mis defendidos, qué pruebas tienen para sostener que Emerenciano Sena realizó acciones de matar. Si considero que no hay pruebas suficientes, tengo la opción de ir por oposición ante el juez de garantías y por apelación ante la cámara", dijo en una entrevista con el canal TN.

Además, ejemplificó: "A mí no me dicen los fiscales cómo la mataron, cuándo, con qué y qué hicieron mis defendidos en la acción de matar. El indicio de presencia en el lugar (donde fue asesinada Cecilia) no es suficiente para determinar que la mataron".