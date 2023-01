Caso Báez Sosa: tras los alegatos de la fiscalía y la querella, es el turno de la defensa

Por lo pronto, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García pidieron la pena perpetua para el grupo de rugbiers de Zárate, tras remarcar dónde se encontraba cada uno de ellos al momento de la agresión y cuál fue el rol en el ataque frente al boliche Le Brique.

Luego fue el turno del abogado Fernando Burlando, a cargo de la querella, y se adhirió al pedido de la fiscalía para los acusados y afirmó, durante la lectura de los alegatos, que Fernando Báez Sosa "fue fusilado a golpes".

"Quiero que paguen porque son unos asesinos"

Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa, dijo tras los alegatos de la fiscalía y del particular damnificado, que quedó demostrado que su hijo "fue asesinado de la peor manera" y que quiere que los ocho acusados "paguen, porque son unos asesinos, no tuvieron piedad y "no son humanos".

"Que no le tiemble la mano a los jueces cuando den la sentencia porque se lo merecen. Confío plenamente que se va a hacer justicia por Fernando", agregó Graciela.

Crimen de Fernando Báez Sosa: para la Fiscalía, "no hubo roles y funciones, todos lo mataron"

El fiscal Gustavo García da a conocer los lineamientos planteados ante Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores. Con la reproducción del material audiovisual mejorado, constitutivo como prueba ya usada en la causa, asegura que los rugbiers "no hubo roles y funciones, todos lo mataron".

Atacaron por sorpresa, a traición, por distintos flancos y al unísono sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

También, golpearon a algunos de sus amigos y se interponían para evitar que lo ayudaran.

Se encuadra en la figura de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Durante su presentación, el fiscal Gustavo García protagonizó un cruce con Hugo Tomei, el abogado defensor, quien planteó que mediante la reproducción de un video se estaba constituyendo una prueba nueva, algo que no corresponde en esta instancia del proceso.

“Estamos viendo una edición de video que se acerca más a una prueba que a un alegato. Es un nuevo enfoque con ediciones técnicas. No correspondería mostrar y explicar estas imágenes desde una nueva edición”, expuso Tomei.