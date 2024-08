Caravana solidaria al Hospital Garrahan: más de cuatro mil motos y toneladas de juguetes por el Día de las Infancias

La caravana pasa por Libertador, Cerrito, 9 de Julio, luego en el Obelisco retornan por Carlos Pellegrini hasta Santa Fe, Eduardo Madero, Avenida de Mayo, Rivadavia, Jujuy, Brasil, Entre Ríos, Garay y Pichincha, terminando en Casa Garrahan para la entrega de juguetes y desconcentración.

Además, llevarán juguetes a los hospitales Gutiérrez, Sbarra, Elizalde, y los de Niños de La Plata y de San Justo.

Muchos de los motociclistas se vistieron de superhéroes para estar a tono con el color del evento. Un cordobés ataviado como Spiderman charló con la cronista Paula Avellaneda. "Es una alegría hermosa entrar al hospital, esta la excusa, ponernos un traje para poder entrar y sacarle una alegría a los chicos. No tiene precio que te den un abrazo, que te saquen una sonrisa. Somos privilegiados por participar y ser parte de esta hermosa movida", confió.

"Pasé a un montón de otros Papá Noel que iban con los renos para Europa. Yo vengo en moto, voy más rápido. Le adelanto la alegría a los chicos. Es mi décimo cuarta vez acá. Lo hago por los chicos, pero también por mí. Uno se siente más reconfortado cuando da", detalló, por su parte, una versión motoquera del tradicional personaje navideño.

Otro participante, vestido como Woody de Toy Story, explicó que "hay más motos que nunca, más de 4000; en cuanto a juguetes, toneladas, ayer llenamos cuatro camionetas más lo que la gente está trayendo ahora".

En la edición 2023, Fernando Rivera, fundador del club, había expresado en diálogo con C5N: "Estoy emocionado porque, como de costumbre, uno convoca al motociclismo por una razón solidaria y el motociclismo responde siempre".

"Todos los motociclistas tenemos un alma solidaria. Nosotros lo que hacemos es encender la mecha y que vengan. Hay mucho motoquero rudo que se le cae un lagrimón cuando ve a los pibes. Es una maravilla", agregó.

Fernando explicó que la idea "nació en Escocia", donde "hace muchos años que hay una caravana que va en Pascua al Hospital de Niños de Glasgow. Chateando con un motociclista escocés, allá por 2004, me comenta que esto pasa todos los años", relató.

"Y dije: 'En Buenos Aires no hay ninguna caravana de motos, ¿por qué no hacemos una al Garrahan aprovechando esa idea?' De ahí nació y a partir de ahí no paramos hasta este año, que hay miles de motociclistas", concluyó.