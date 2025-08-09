Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: ¿vuelven las altas temperaturas? Agosto comenzó con un frente frío que generó una baja en el termómetro y heladas en algunas partes de Argentina. Sin embargo, se prevé una modificación en las condiciones meteorológicas, que traerán un clima primaveral. Por







Las provincias bajo alerta por bajas temperaturas para la jornada del sábado 9 de agosto son: Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. Redes Sociales

Mientras el norte del país se encuentra bajo alertas por frío extremo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en Buenos Aires se mantiene el cielo despejado de cara al fin de semana. A pesar de esto, las condiciones meteorológicas podrían cambiar drásticamente durante la segunda semana de agosto. ¿vuelve el calor?

8 AGO |Gracias al sistema de alta presión posicionado sobre el territorio nacional tendremos un finde soleado y de gran amplitud térmica. Habrá mañana muy frías y tardes frescas a agradables

Además las temp irán en ascenso y volverán a superar los 20 °C en el centro del país pic.twitter.com/Ehh5VRDmty — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 8, 2025



Además las temp irán en ascenso y volverán a superar los 20 °C en el centro del país pic.twitter.com/Ehh5VRDmty — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 8, 2025 A pesar de esto, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren durante el fin de semana y, según comunicó Meteored "se esperan excelentes condiciones del tiempo, con vientos cambiando progresivamente al norte e intensificándose".

Las máximas en Buenos Aires podrán alcanzar los 17°, cerca de los 19° en Rosario, 22° en Córdoba y 20° en Mendoza, por ejemplo. Desde el SMN añadieron que "gracias al sistema de alta presión posicionado sobre el territorio nacional tendremos un finde soleado y de gran amplitud térmica. Habrá mañana muy frías y tardes frescas a agradables".

Esto estará acompañado de un ascenso térmico de la temperatura para durante la próxima semana, según precisó Meteored "las temperaturas se tornarán primaverales para el lunes y martes en el centro del país, y hasta el miércoles inclusive en el norte".

Esto generará que en algunos puntos del extremo norte de Argentina las temperaturas ronden entre los 25 a 30 grados.