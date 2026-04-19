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Operaron a Mónica Farro tras una sorpresiva complicación: "Lo tuve que hacer"

La exvedette compartió en sus redes sociales que debió ser operada tras una complicación en una de sus mamas y contó cómo fue la reconstrucción: "La prótesis estaba totalmente rota, menos mal que me pude operar".

La exvedette Mónica Farro pasó por el quirófano en Buenos Aires. 

La exvedette Mónica Farro pasó por el quirófano en Buenos Aires. 

Captura de pantalla

Mónica Farro debió ser operada luego de sufrir una complicación con una prótesis mamaria. La exvedette reveló que la prótesis estaba “totalmente rota” y agradeció haber podido realizar la intervención a tiempo. “Es una cirugía que no tenía programada, pero a veces suceden cosas. Estamos en La Providencia con el doctor Ferriols”, explicó en un posteo que compartió en sus redes sociales donde se la ve junto al médico Alberto Ferriols antes de ingresar al quirófano.

Desde el hospital La Providencia, en Buenos Aires, el profesional detalló que la operación consistió en reconstruir la mama afectada: “Vamos a reconstruir un poquito una mama que, por algún golpe o traumatismo, rompió la estructura dentro de la cápsula y hay que cambiarla”.

"Nerviosa porque nos vamos a operar, que no es de urgencia, tampoco es por placer, pero sí por un percance", contó Mónica en su posteo.

Mónica Farro operada

Tras la intervención, Farro compartió un video su Instagram donde transmitió tranquilidad a sus seguidores y aseguró que se encuentra en proceso de recuperación.

"Hace unos veinte días empecé a sentir una lola como suelta y dije: 'Ups, se me rompió la prótesis'. Hicimos unas ecografías con el doctor Ferriols y la prótesis estaba perfecta. Lo que se rompió fue el bolsillo de mi cuerpo y se me retrajo el músculo", relató y agregó: "Por suerte pudimos operar ayer y cuando sacamos la prótesis, la prótesis estaba totalmente rota".

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Finalmente, la artista uruguaya agradeció haber podido realizar la cirugía a tiempo y destacó la importancia de la atención recibida: "Menos mal que me pude operar, menos mal que lo pude hacer" y aclaró que no se trató de una decisión voluntaria: "No fue una operación porque yo quise, no fue una operación por placer, no fue una operación porque se me antojó gastar plata en esto. Lo tuve que hacer".

En su primer día de recuperación, la exvedette se mostró optimista y valoró el trabajo del equipo médico encabezado por Alberto Ferriols: "Feliz de haber estado en manos del equipo del doctor Ferriols. Y bueno, que quede todo perfecto", concluyó.

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