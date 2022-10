C5N en Argentina Game Show: la expo gamer y de tecnología más grande del país

Los organizadores prepararon para estos tres días de competencias, en el predio de la Avenida Costanera Rafael Obligado, diferentes juegos virtuales como League of Legends y Valorant, EA SPORTS FIFA23, y competencias, entre las que se disputará la final de la copa BA Gaming de e-sports.

En el programa Minuto a Minuto en C5N, el ex tenista Guillermo Coria, que se sumó a los deportes electrónicos con su equipo New Pampas se mostró "contento" de participar en la expo gamer: "Vinimos con el equipo de New Pampas Games para este evento gigantesco que es espectacular y donde se pueden disfrutar de muchas actividades".

Coria, que montó su empresa con una inversión superior a los 150.000 dólares, en 2020, se interesó por dejar un mensaje para los participantes más chicos: "Tengo dos hijos que juegan, de 10 y 9 años, y les enseño que hay tiempo para todo, para que puedan jugar y también estudiar", advirtió sobre los menores.