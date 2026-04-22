22 de abril de 2026 Inicio
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Byung-Chul Han, filósofo: "Pensamos que somos libres, pero..."

El pensador que se dedica a diseccionar la sociedad de consumo nos habla acerca de los hábitos nocivos.

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Qué dice el filósofo coreano sobre las adicciones contemporáneas. 

Qué dice el filósofo coreano sobre las adicciones contemporáneas. 

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  • Byung-Chul Han plantea que la libertad moderna está condicionada por dinámicas invisibles.

  • Su frase sobre pasar de una adicción a otra apunta al impacto del consumo en la vida cotidiana.

  • Advierte que la presión social empuja a actuar en masa y limita decisiones individuales.

  • Su pensamiento ganó relevancia global y fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias en 2025.

En las sociedades contemporáneas, la idea de libertad se presenta como un valor central, una meta que atraviesa decisiones personales, proyectos de vida y discursos públicos, pero también como un concepto que se encuentra condicionado por múltiples factores que operan de manera menos evidente. En ese punto se detiene el análisis de Byung-Chul Han, quien en los últimos años se consolidó como una de las voces más influyentes del pensamiento actual al cuestionar las bases de esa supuesta autonomía individual.

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byung chul han

Pensamos que somos libres, pero pasamos de una adicción a otra”, sostiene el filósofo, en una frase que resume una mirada crítica sobre el modo en que las sociedades organizan el deseo y el comportamiento. La afirmación no apunta a negar la existencia de la libertad, sino a señalar que muchas de las elecciones que se perciben como propias están atravesadas por lógicas externas, en especial aquellas vinculadas al consumo y a la necesidad de satisfacción inmediata.

Quién es el filósofo Byung-Chul Han

Nacido en Corea del Sur y radicado en Alemania, Han desarrolló una obra que se apoya en la filosofía, la sociología y el análisis cultural para interpretar fenómenos contemporáneos. Su reconocimiento se amplificó en 2025, cuando recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, un galardón que consolidó su proyección internacional y su llegada a públicos más amplios.

Uno de los ejes de su pensamiento es la crítica a la sociedad consumista, a la que describe como un sistema que promueve una búsqueda constante de estímulos y experiencias, muchas veces sin espacio para la pausa o la reflexión. En ese contexto, la plenitud deja de ser un horizonte y pasa a convertirse en una exigencia permanente, alimentada por un mercado que ofrece respuestas inmediatas y refuerza la sensación de urgencia.

byung chul han (1)
byung chul han

byung chul han

Esa dinámica, según plantea, no solo impacta en los hábitos de consumo sino también en la forma en que las personas se vinculan con su entorno. La presión por no quedar afuera de determinadas tendencias o circuitos genera comportamientos colectivos que terminan relegando la voluntad individual. De este modo, la libertad se ve desplazada por una lógica de adaptación constante. Lejos de proponer una salida simple, Han describe un escenario en el que la verdadera autonomía implica un esfuerzo consciente por recuperar espacios de decisión propia.

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