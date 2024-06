Búsqueda de Loan: para la Justicia es clave la foto del almuerzo familiar e investigan el silencio de los detenidos

" Esta foto que consiguió nuestra compañera Mariela Lopez Brown es clave para la Justicia, para que los investigadores sepan quienes estaban en el lugar ese día . Además, lo que podés descartar es que la madre no estaba en el lugar, a pesar de la que la tía la está acusando. Es más, al llegar al lugar la madre se encontró con un operativo de búsqueda de los vecinos", explicó el periodista Leo García en El Diario .

En tal sentido, durante este martes, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva para el tío del menor, Bernardino Antonio Benítez, y la pareja integrada por Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi debido a negligencia en su cuidado.

"A los fiscales les llama la atención como no gritan la inocencia, el silencio perturba a los investigadores. Los trasladaron a los tribunales, los sentaron para que describan la acción y poder empezar a reconstruir todo lo que hicieron. Pero se negaron los tres", detalló el especialista en asuntos policiales de C5N.

Loan Corrientes Loan está desaparecido desde el jueves.

"La discusión está centrada en por qué ninguna de las tres personas han declarado. El tío de Loan, que está detenido, tiene una causa por abigeato, ya tuvo una cuestión judicial y lo señalaron de forma instantánea. La otra pareja, si era una invitada casual, llega al lugar y salen con los chiquitos, por qué no se muestran desesperados. ¿No quieren hablar?", remarcó García sobre la inquietud de la Justicia.

La tía de Loan apuntó contra la mamá del niño desaparecido: "Me llama la atención que no salió a buscar a su hijo"

DESESPERADA BÚSQUEDA de LOAN: HABLA LAUDELINA, TÍA del MENOR

Laudelina es una de las personas que estuvieron en la reunión familiar ese jueves en el que después del almuerzo decidieron ir a buscar naranjas en el monte, y también es una de las señaladas por los lugareños de la desaparición de su pequeño sobrino.

“Estoy preocupada porque la gente me señala a mí. Nosotros estuvimos toda la tarde buscando a Loan ese mismo jueves. Lo buscamos y no lo encontramos. Comimos un guiso y después de eso con mi marido fue a buscar naranjas con los chicos y yo me quedé acá buscando mandarinas”, comenzó relatando sobre cómo fue ese día.

En exclusiva con Mariela López Brown por C5N agregó: “Al rato me llamó Antonio diciéndome que me fije si llegó Loan que se había vuelto con su naranja pelada porque quería estar con el papá. Yo le dije que no había llegado y ahí salimos a buscarlo”.

Laudelina defendió a su marido y apuntó contra María, la mamá del pequeño de 5 años que de nada se sabe desde el jueves pasado. “Yo le creo a mi marido porque él me llama y me avisa. No tengo ninguna sospecha del entorno, todos estábamos buscándolo”, indicó y al mismo tiempo agregó: “Solo la mamá y hermano se quedaron en la casa esperando a que regrese. Si fuera mi hijo me iría hasta debajo de la tierra”.

“Por lo que escuché mi mamá sospecha contra la mamá de Loan, María. Me conmueve que no haya hecho nada por su hijo, no lo buscó”, remarcó y aseguró: “Apunto contra María por la tranquilidad que maneja tras la desaparición de su hijo”.