Búsqueda de la yaguareté Acaí: ofrecen una recompensa millonaria de $250 millones

Desde la Administración Parques Nacionales informaron que solicitan la ayuda de "quienes puedan aportar datos que nos permitan identificar a los responsables de su desaparición". El animal había sido liberado en el Parque Nacional El Impenetrable apenas un mes antes de perderla en el radar.

Se intensifica la búsqueda de Acaí. 

Se intensifica la búsqueda de Acaí. 

Desde la Administración Parques Nacionales piden colaboración para obtener datos sobre la desaparición de la yaguareté Acaí y ofrecen una recompensa millonaria: 250 millones de pesos. La hembra fue liberada en octubre en el Parque Nacional El Impenetrable, pero encontraron su collar rastreador fuera del área protegida.

El comunicado fue publicado en redes sociales de la PNA en el marco del día internacional del Yaguareté, celebrado el pasado 29 de noviembre. "Hoy comunicamos oficialmente una recompensa de $250.000.000 para quienes puedan aportar datos que nos permitan identificar a los responsables de su desaparición", explicaron.

Desde la Administración continúan trabajando con la Fundación Rewilding Argentina, las autoridades provinciales y la Justicia Federal para esclarecer los hechos y "redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales".

"Esta situación nos impulsa a redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales y sus alrededores", sentenciaron.

El yaguareté es el felino más grande del Continente Americano y se encuentra en peligro de extinción en Argentina. La Ley 25.463, sancionada en 2001, declaró como "monumento natural a la Panthera, onca conocida como yaguareté, yaguar, tigre overo u onca pintada" y lo protege. En el país se estima que hay unos 300 yaguaretés silvestres.

Denuncian la desaparición y posible muerte de un yaguareté liberado en El Impenetrable

Desde Red Yaguareté informaron sobre la desaparición y, posible muerte, de Acaí una hembra Yaguareté que fue liberada en octubre en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco.

En sus redes sociales brindaron detalles sobre Acaí, la hembra se había desplazado en las últimas semanas fuera del área protegida, "donde aparentemente se le ha dado muerte", remarcaron.

"Diversos habitantes habían dado señal de alerta ante la presencia de la hembra y denunciado algunas depredaciones de vacas y perros. El collar con seguimiento de Acaí fue ubicado en el río Bermejo", añadieron.

Desde la Administración de Parques Nacionales realizaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña, al igual que desde Red Yaguareté: "Esperamos -y eso le solicitamos por nota al gobernador Zdero- haga lo mismo la provincia del Chaco (eso ordena el Decreto Nº2127/18)".

También pidieron que cualquier persona que podría haber visto o sabe de alguna información con respecto al yaguareté en cuestión, se comuniquen por mail a [email protected].

