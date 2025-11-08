Denuncian la desaparición y posible muerte de un yaguareté liberado en El Impenetrable

Desde Red Yaguareté informaron sobre la desaparición y, posible muerte, de Acaí una hembra Yaguareté que fue liberada en octubre en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco.
Desde la Administración de Parques Nacionales realizaron una denuncia penal en el Juzgado Federal de Sáenz Peña, tras algunos testimonios de que había abandonado la zona protegida y al ubicar el collar con seguimiento en el río Bermejo.
En sus redes sociales brindaron detalles sobre Acaí, la hembra se había desplazado en las últimas semanas fuera del área protegida, "donde aparentemente se le ha dado muerte", remarcaron.
"Diversos habitantes habían dado señal de alerta ante la presencia de la hembra y denunciado algunas depredaciones de vacas y perros. El collar con seguimiento de Acaí fue ubicado en el río Bermejo", añadieron.
Desde la Administración de Parques Nacionales realizaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña, al igual que desde Red Yaguareté: "Esperamos -y eso le solicitamos por nota al gobernador Zdero- haga lo mismo la provincia del Chaco (eso ordena el Decreto Nº2127/18)".
También pidieron que cualquier persona que podría haber visto o sabe de alguna información con respecto al yaguareté en cuestión, se comuniquen por mail a [email protected].
El yaguareté es el felino más grande del Continente Americano y se encuentra en peligro de extinción en Argentina. La Ley 25.463, sancionada en 2001, declaró como "monumento natural a la Panthera, onca conocida como yaguareté, yaguar, tigre overo u onca pintada" y lo protege. En el país se estima que hay unos 300 yaguaretés silvestres
La principal causa de extinción del yaguareté a nivel mundial es "la matanza por represalia ante depredaciones a animales domésticos". Por eso pidieron nuevamente que "debe desarrollarse, implementarse y monitorearse un Plan de Convivencia entre Yaguareté y Personas, requisito sine qua non para que su supervivencia sea posible a largo plazo".