Denuncian la desaparición y posible muerte de un yaguareté liberado en El Impenetrable Desde la Administración de Parques Nacionales realizaron una denuncia penal en el Juzgado Federal de Sáenz Peña, tras algunos testimonios de que había abandonado la zona protegida y al ubicar el collar con seguimiento en el río Bermejo.







Acaí es una hembra que fue liberada en octubre en el Parque Nacional El Impenetrable.

Desde Red Yaguareté informaron sobre la desaparición y, posible muerte, de Acaí una hembra Yaguareté que fue liberada en octubre en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco.

En sus redes sociales brindaron detalles sobre Acaí, la hembra se había desplazado en las últimas semanas fuera del área protegida, "donde aparentemente se le ha dado muerte", remarcaron.

"Diversos habitantes habían dado señal de alerta ante la presencia de la hembra y denunciado algunas depredaciones de vacas y perros. El collar con seguimiento de Acaí fue ubicado en el río Bermejo", añadieron.

Desde la Administración de Parques Nacionales realizaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña, al igual que desde Red Yaguareté: "Esperamos -y eso le solicitamos por nota al gobernador Zdero- haga lo mismo la provincia del Chaco (eso ordena el Decreto Nº2127/18)".

También pidieron que cualquier persona que podría haber visto o sabe de alguna información con respecto al yaguareté en cuestión, se comuniquen por mail a [email protected].