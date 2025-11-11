Buscan desesperadamente a un gato que se perdió en Aeroparque durante una escala

Hace dos meses una familia está viviendo una verdadera pesadilla después que su gato se perdiera en Aeroparque durante una escala. El animal y sus dueños decidieron mudarse de ciudad, pero en el medio, el animal se extravió.

Todo comenzó el pasado 5 de septiembre , cuando los dueños de Elbo decidió mudarse de Chaco, donde residían hasta San Carlos de Bariloche , y en medio del trasbordo la familia denunció que Aerolíneas Argentinas extravió a uno de sus tres gatitos , quienes viajaban solos mediante el servicio de transporte de mascotas en bodega que ofrece la aerolínea de bandera.

Los felinos fueron despachados en dos jaulas transportadoras a bordo de un Boeing 737 , sin embargo, la misma se abrió, no de ellos escapó y desde entonces no se sabe nada de Elbo, un felino “adulto, negro con blanco” y que tiene una medallita de color verde con su nombre.

“Desde el 5 de septiembre está perdido ahí en Aeroparque. La empresa sí, se hicieron cargo, están “ayudándonos”. Nosotros tenemos un grupo de rescatistas que ingresa todos los días a buscarlo . Hemos tenido información de que lo vieron por sectores. Lamentablemente, Aeroparque es muy grande. Pero estamos en la búsqueda”, explicó la situación Ignacio, uno de sus dueños en diálogo con La Mañana por C5N.

A modo de desesperación, la pareja armó un Instagram para solicitar ayuda a la comunidad si alguien lo ve que se puedan comunicar con ellos, más allá que a lo largo de los días están realizando sus propias estrategias para buscarlo dentro de Aeroparque.

ESTAMOS DESESPERADOS POR FAVOR Ayudanos a encontrarlo, su familia está destruida desde que é

“Estamos tratando de buscarlo con la comida que le gusta, con atún que tiene olor fuerte, poniendo jaulas trampas y demás, pero todavía no tenemos la suerte de agarrarlo. Todos los días van chicas rescatistas y están tratando de, primero, ubicarlo bien en qué sector se mueve para poder agarrarlo”, señaló el joven.

En esa línea, Ignacio señaló los esfuerzos de búsqueda “son por nuestra parte, ellos lo único que hacen es generarnos autorizaciones porque todos los días necesitamos autorizaciones para poder entrar. La gente que va a buscarlo es gente que nos está ayudando por predisposición, no hay gente de la empresa tampoco”, concluyó.

Búsqueda desesperada de Elbo

En una de las publicaciones de la cuenta de Instagram “Soy Elbo”, se puede leer en su biografía que está desaparecido y Aerolíneas Argentinas “es responsable”. “Soy negro y blanco, muy peludo con collar verde y medallita en forma de corazón”, indicaron.

“Elbo subió a un avión junto a su hijo Elvis y su hermano Fito, rumbo a una nueva vida q prometía ser mejor. Pero un error humano truncó ese sueño y lo transformó en una pesadilla”, se lee en una de sus publicaciones y agregaron: “Del otro lado, una empresa que no solo no da soluciones sino que pone trabas a una comunidad que si se pone en los zapatos de sus padres, que también le cuesta conciliar el sueño y que lo busca y no va a parar”.

Por último en la misma aseguraron que estar “triste y enojada, el manejo que están teniendo con el caso Elbo desde la Aerolínea, es el fiel reflejo de un mundo que cada vez tiene menos amor y empatía, y eso es muy triste”. “Hay un niño perdido. El tiempo se agota, ELBO TIENE QUE APARECER. Por favor, danos una mano”, concluyó.