11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jugó durante 20 años los mismos números, hizo un cambio y ganó el Quini 6: cuánto dinero cobrará

La dueña de la agencia reveló que el ganador tuvo problemas personales y no aparecía. Los números de la suerte fueron el 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

Por
El hombre se volvió millonario tras 20 años de jugar en el Quini 6.

El hombre se volvió millonario tras 20 años de jugar en el Quini 6.

Un hombre de 50 años, vecino de un pueblito cerca de El Bolsón, en Río Negro, se volvió millonario tras ganar el Quini 6. Después de haber jugado durante 20 años los mismos números, decidió hacer una modificación y se quedó con el premio.

Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025
Te puede interesar:

Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025

A lo largo de los años, el ganador eligió los mismos números, pero esta vez tomó la decisión de hacer un pequeño cambio: invirtió el orden de sus números. En vez de 34, puso 43 y así con todos, lo que lo terminó convirtiendo en millonario.

La dueña de la agencia N°64 de El Bolsón donde se vendió la boleta ganadora, Cecilia Aleuy, reveló que el hombre le había comentado que jugó por 20 años una misma boleta, pero “como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”.

Y con esa jugada, el afortunado, que juega solamente los fines de semana se ganó 2.372 millones de pesos en el Quini 6 con los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29. “A partir del lunes 27 empezamos con la búsqueda de esa persona, que terminó llegando el viernes 7 de noviembre”, mencionó Cecilia en diálogo con Clarín ya que, si se demoraba tres días más, se quedaba sin premio.

Quini 6 El Bolsón

Revolución en El Bolsón por el ganador del Quini 6

Cuando se dio a conocer que en Río Negro había un ganador del Quini 6 algunos días fueron de mucha tensión ya que el ganador tardó unos cuantos días en aparecer para reclamar el millonario premio.

A falta de 3 días para que se venciera el plazo para reclamar el monto, el afortunado entró a la agencia, pero sin saber que había sido el ganador. “En la agencia estaba una de mis empleadas, yo le había mandado la foto, habíamos charlado el tema, sabíamos el día y el horario que se había jugado. Cuando mi empleada lo vio, lo reconoció. El hombre sacó el papelito”, relató Cecilia Aleuy.

“Señor, ¿usted sabe que tiene premio? ‘No’, respondió. No tenía ni idea”, fue la charla que tuvo la empleada con el hombre, quien comentó que no pudo acercarse ya que tenía el auto. Cando se enteró, quedó en shock y pidió si por favor le podía dar un abrazo a la empleada. “Estaba tan conmovido, emocionado. Casi se desmaya. No podía creer lo que le estaba pasando”, cuenta Cecilia y agregó: "Le descontaron el 31% de impuestos, por lo que le quedaron unos $1.710 millones, limpios".

La dueña de la agencia también explicó que el ganador de 50 años no la estaba pasando bien económicamente, ya que había tenido unos problemas con su auto: “Su esposa le ayudó a pagar la tarjeta de crédito porque no había llegado. Le viene muy bien el premio”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del sábado 8 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3829 del sábado 8 de noviembre de 2025

Resultados del Loto Plus del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3828 del miércoles 5 de noviembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.319 del miércoles 5 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.318 del domingo 2 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.318 del domingo 2 de noviembre de 2025

Resultados del Loto Plus del sábado 8 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3827 del sábado 1 de noviembre de 2025

Circular sin la VTV vigente implica multas económicas y la posibilidad de que el vehículo sea retenido.

A qué monto llega la VTV de Buenos Aires en noviembre 2025 y quiénes pueden evitar pagarla

Rating Cero

Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale

Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Está en Netflix, es una serie brasileña y posee escenas subidas de tono

Pallares apuntó contra Martitegui.

La guerra menos esperada: Adrián Pallares disparó contra Germán Martitegui

Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River.

Miranda! contó cómo se enteró que Dua Lipa iba a cantar "Tu misterioso alguien" en River

últimas noticias

Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale

Hace 16 minutos
Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

Hace 18 minutos
Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

Por qué hay que bañar a los perros por la mañana o al final de la tarde: te sorprenderá

Hace 31 minutos
Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Hace 32 minutos
Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia.

Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes: el sorprendente motivo

Hace 32 minutos