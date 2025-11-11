Jugó durante 20 años los mismos números, hizo un cambio y ganó el Quini 6: cuánto dinero cobrará

La dueña de la agencia reveló que el ganador tuvo problemas personales y no aparecía. Los números de la suerte fueron el 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

Un hombre de 50 años, vecino de un pueblito cerca de El Bolsón, en Río Negro , se volvió millonario tras ganar el Quini 6. Después de haber jugado durante 20 años los mismos números, decidió hacer una modificación y se quedó con el premio.

A lo largo de los años, el ganador eligió los mismos números , pero esta vez tomó la decisión de hacer un pequeño cambio: invirtió el orden de sus números. En vez de 34, puso 43 y así con todos, lo que lo terminó convirtiendo en millonario.

La dueña de la agencia N°64 de El Bolsón donde se vendió la boleta ganadora, Cecilia Aleuy, reveló que el hombre le había comentado que jugó por 20 años una misma boleta, pero “como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”.

Y con esa jugada, el afortunado, que juega solamente los fines de semana se ganó 2.372 millones de pesos en el Quini 6 con los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29. “A partir del lunes 27 empezamos con la búsqueda de esa persona, que terminó llegando el viernes 7 de noviembre”, mencionó Cecilia en diálogo con Clarín ya que, si se demoraba tres días más, se quedaba sin premio.

Cuando se dio a conocer que en Río Negro había un ganador del Quini 6 algunos días fueron de mucha tensión ya que el ganador tardó unos cuantos días en aparecer para reclamar el millonario premio.

A falta de 3 días para que se venciera el plazo para reclamar el monto, el afortunado entró a la agencia, pero sin saber que había sido el ganador. “En la agencia estaba una de mis empleadas, yo le había mandado la foto, habíamos charlado el tema, sabíamos el día y el horario que se había jugado. Cuando mi empleada lo vio, lo reconoció. El hombre sacó el papelito”, relató Cecilia Aleuy.

“Señor, ¿usted sabe que tiene premio? ‘No’, respondió. No tenía ni idea”, fue la charla que tuvo la empleada con el hombre, quien comentó que no pudo acercarse ya que tenía el auto. Cando se enteró, quedó en shock y pidió si por favor le podía dar un abrazo a la empleada. “Estaba tan conmovido, emocionado. Casi se desmaya. No podía creer lo que le estaba pasando”, cuenta Cecilia y agregó: "Le descontaron el 31% de impuestos, por lo que le quedaron unos $1.710 millones, limpios".

La dueña de la agencia también explicó que el ganador de 50 años no la estaba pasando bien económicamente, ya que había tenido unos problemas con su auto: “Su esposa le ayudó a pagar la tarjeta de crédito porque no había llegado. Le viene muy bien el premio”.