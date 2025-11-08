8 de noviembre de 2025 Inicio
Cinco plantas seguras e ideales para tener en tu casa si tenés gatos

Hay muchas plantes comunes, como los lirios, la poinsettia o el aloe vera, que pueden ser peligrosas para los felinos. Por eso, es importante tener en cuenta cuáles son las más seguras si tenés uno de estos animales en tu casa.

Tener gatos en casa siempre es una compañía, aunque también implica preparar el hogar para que los animales estén cómodos y cuidados. Y si bien hay plantas comunes que pueden ser peligrosas para ellos, es importante considerar cuáles son las más seguras.

Ejemplares como lirios, azaleas, tulipanes, adelfa, crisantemos, hiedra y difenbaquia pueden resultar peligrosos por su toxicidad dado que pueden causar vómitos, diarrea y dolor abdominal debido a la sustancia llamada aloína y sus espinas (en el caso de la última planta).

Pero, no hay de qué preocuparse. Hay otras opciones que no causan daño y también embellecen el hogar. Un ejemplo es la cinta o malamadre, que se trata de una planta resistente, fácil de cuidar y también segura en el caso de que se le ocurra morder una hoja.

Otra especie muy hogareña es el helecho de Boston, que se caracteriza por ser frondosa y decorativa, a la vez que ayuda a mantener la humedad ambiental.

La palma de salón también es una buena alternativa. Se trata de una especie elegante que además es inofensiva para los gatos, al igual que las calateas.

Por último, una clásica, es el pasto para gatos. No solo ayuda a purgar sus bolas de pelo, sino que también satisface las ganas de morder hojas.

Lo importante al momento de elegir plantas para nuestra casa es tener en cuenta también la seguridad y salud de nuestras mascotas, para hacer más ameno y armónico el día a día junto a nuestros gatos.

