Cinco plantas seguras e ideales para tener en tu casa si tenés gatos

Estas son plantas seguras para tu gato.

Tener gatos en casa siempre es una compañía, aunque también implica preparar el hogar para que los animales estén cómodos y cuidados. Y si bien hay plantas comunes que pueden ser peligrosas para ellos, es importante considerar cuáles son las más seguras.

Ejemplares como lirios, azaleas, tulipanes, adelfa, crisantemos, hiedra y difenbaquia pueden resultar peligrosos por su toxicidad dado que pueden causar vómitos, diarrea y dolor abdominal debido a la sustancia llamada aloína y sus espinas (en el caso de la última planta).

Pero, no hay de qué preocuparse. Hay otras opciones que no causan daño y también embellecen el hogar. Un ejemplo es la cinta o malamadre, que se trata de una planta resistente, fácil de cuidar y también segura en el caso de que se le ocurra morder una hoja.

Otra especie muy hogareña es el helecho de Boston, que se caracteriza por ser frondosa y decorativa, a la vez que ayuda a mantener la humedad ambiental.

La palma de salón también es una buena alternativa. Se trata de una especie elegante que además es inofensiva para los gatos, al igual que las calateas.