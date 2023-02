Bullying en Barcelona: una amiga contó la pesadilla que vivían las gemelas argentinas

La amiga contó el bullying del que eran víctimas las gemelas. "Porque eran argentinas les decían todo el tiempo que se volvieran a su país", aseguró la niña, quien también detalló una situación repudiable que vivió una de las hermanas ya que señaló que "cuando se cortó el pelo una de ellas la empezaron a molestar con cosas sobre su sexualidad".

Además, sobre el trato recibido por compañeros de la escuela que asistían, añadió que fueron golpeadas. "Las acosaban, las rodeaban, les pegaban y les decían cosas", manifestó.

En tanto, la amiga también criticó a los docentes de las gemelas debido a que agregó que algunos de los maltratos se produjeron en presencia de ellos, pero no actuaron para detenerlos, mientras que además manifestó que lo sufrido por las gemelas era durante los recreos y a la vista de todos.

Velaron a la gemela argentina que falleció en Barcelona, en medio de pintadas xenófobas

Este domingo se realizó el velatorio de Alana Lima, la chica marplatense de 12 años que se quitó la vida tras saltar junto a su hermana de un tercer piso en un edificio en Sallent, Barcelona, tras sufrir bullying en la escuela. Mientras tanto, su gemela, Leila, abrió los ojos y evoluciona favorablemente. Estiman que, una vez que se recupere, la familia volverá a Argentina.

"Fue desgarrador. No puedo hablar mucho. Pero esto no se lo deseo a nadie", expresó Gustavo Lima, abuelo de las gemelas, en diálogo con 0223.com. El hombre viajó a España a despedir a su nieta y dar apoyo emocional a su hijo, a su nuera y a sus dos nietos.

Alana se autopercibía varón y pedía que la llamaran Iván, lo que acentuó el bullying que sufría junto a su hermana, por su condición de extranjeras y por no hablar catalán.

Además, en medio de la tristeza y muestras de apoyo por parte de la comunidad de Sallent, aparecieron pintadas xenófobas que trataban de "okupas" a la familia.

"Si bien esto se dio a conocer hoy en los medios, hace unos días que apareció esta pintada. Se ve que a alguien no le gusta que se diga la verdad", manifestó el abuelo, tras la denuncia que realizó la familia y varios compañeros de las nenas, quienes señalaron que eran víctimas de bullying desde hace al menos dos años.

"Gustavo, me quiero ir a Mar del Plata, no quiero estar más acá, no quiero pasar un cumpleaños más acá, quiero estar en tu casa", contó que le pidió una vez su nieta en un diálogo telefónico.

Barcelona: la gemela argentina que sobrevivió al caer de un tercer piso abrió los ojos

La gemela que sobrevivió después de caer de un tercer piso en la ciudad de Barcelona abrió los ojos al escuchar la voz de su padre, según su abuela.

“El último parte médico dijo que Leila abrió sus ojos cuando mi hijo le habló. Ahora le están bajando la medicación”, confirmó Fernanda Castagno.

El abuelo de las niñas, Gustavo Lima, también se refirió al estado de salud actual de Leila y remarcó que "está luchando por su vida" a la vez que detalló cuales son los pasos a seguir con ella: "La van a volver a dormir porque tiene la mandíbula quebrada. Es alentador, pero todavía queda mucho por recorrer".

La menor de 12 años permanece internada en estado de coma desde hace cinco días en el hospital Parc Taulí de la ciudad de Sabadell, después de la decisión de arrojarse al vacío junto con su hermana Alana el martes pasado y que fue fatal para ella. La víctima se encontraba en un proceso de transición de identidad de género y pedía ser nombrada como Iván y era rechazado por los compañeros del Instituto Llobregat de Sallent.

Lima, exesposo de Castagna, viajó de urgencia este viernes desde Mar del Plata a Madrid para apoyar a los padres una vez que pudo pagarse los gastos del vuelo: “Acá se movió la Cancillería argentina y una aerolínea que me otorgó los pasajes hasta Madrid”, remarcó el abuelo de Leila e Iván.

Barcelona: cómo está la gemela argentina que se tiró de un tercer piso

La gemela argentina de 12 años que sobrevivió a la caída desde un tercer piso permanece internada en estado crítico en un hospital de Barcelona. Su hermana falleció y las investigaciones apuntan a un posible intento de suicidio que, según su familia, se debería a que eran víctimas de bullying.

Según relató su abuela, la niña se encuentra "sedada" en el Hospital Parc Taulí de Sabadell mientras le realizan pruebas para "ver que no salgan coágulos en la cabeza". La menor tiene "varios huesos rotos" y será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas, informó el portal español Telecinco.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 15 en una vivienda sobre la calle Estación 4 de Sallent, una pequeña localidad de 6.000 habitantes a la que la familia argentina se mudó hace dos años. Las autoridades investigan un presunto suicidio y no descartan motivos como problemas familiares o acoso escolar.

"Estamos consternados, es una desgracia todo esto. Casi no he podido hablar con mi hija porque está en shock", declaró la abuela de las gemelas a Telecinco. "Sufrieron bullying en el colegio y en el instituto siguieron con problemas. Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada", denunció.

La escuela de las menores, el Instituto Llobregat de Sallent, aseguró que no constan expedientes por acoso escolar. Sin embargo, la Conselleria de Educación abrió una investigación en este sentido y se activó el protocolo para brindar contención a los compañeros de colegio de las gemelas.