Velaron a la gemela argentina que falleció en Barcelona, en medio de pintadas xenófobas

"Fue desgarrador. No puedo hablar mucho. Pero esto no se lo deseo a nadie" , expresó Gustavo Lima, abuelo de las gemelas, en diálogo con 0223.com. El hombre viajó a España a despedir a su nieta y dar apoyo emocional a su hijo, a su nuera y a sus dos nietos.

Alana se autopercibía varón y pedía que la llamaran Iván, lo que acentuó el bullying que sufría junto a su hermana, por su condición de extranjeras y por no hablar catalán.

Además, en medio de la tristeza y muestras de apoyo por parte de la comunidad de Sallent, aparecieron pintadas xenófobas que trataban de "okupas" a la familia.

"Si bien esto se dio a conocer hoy en los medios, hace unos días que apareció esta pintada. Se ve que a alguien no le gusta que se diga la verdad", manifestó el abuelo, tras la denuncia que realizó la familia y varios compañeros de las nenas, quienes señalaron que eran víctimas de bullying desde hace al menos dos años.

"Gustavo, me quiero ir a Mar del Plata, no quiero estar más acá, no quiero pasar un cumpleaños más acá, quiero estar en tu casa", contó que le pidió una vez su nieta en un diálogo telefónico.