Barcelona: cómo está la gemela argentina que se tiró de un tercer piso

Según relató su abuela, la niña se encuentra "sedada" en el Hospital Parc Taulí de Sabadell mientras le realizan pruebas para "ver que no salgan coágulos en la cabeza". La menor tiene "varios huesos rotos" y será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas, informó el portal español Telecinco.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 15 en una vivienda sobre la calle Estación 4 de Sallent, una pequeña localidad de 6.000 habitantes a la que la familia argentina se mudó hace dos años. Las autoridades investigan un presunto suicidio y no descartan motivos como problemas familiares o acoso escolar.

"Estamos consternados, es una desgracia todo esto. Casi no he podido hablar con mi hija porque está en shock", declaró la abuela de las gemelas a Telecinco. "Sufrieron bullying en el colegio y en el instituto siguieron con problemas. Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada", denunció.

La escuela de las menores, el Instituto Llobregat de Sallent, aseguró que no constan expedientes por acoso escolar. Sin embargo, la Conselleria de Educación abrió una investigación en este sentido y se activó el protocolo para brindar contención a los compañeros de colegio de las gemelas.