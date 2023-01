 Boca homenajeó a Estela de Carlotto: "Para mí este día es excepcional"

"Tenemos relaciones con la mayoría de los clubes, donde hay gente que nos espera, nos acompaña, nos ayuda y nos mima", indicó la presidenta de Abuelas acompañada por el presidente de la institución Xeneize, Jorge Amor Ameal.

"Esto nos hace mucho bien porque 45 años de lucha es mucho tiempo, pero ya estamos dedicadas eternamente a seguir buscando los nietos que faltan que son más de 300 todavía. Esta obra de amor que estamos recibiendo hoy nos da más fuerzas y nos hace ir contentos a nuestro hogar ya nuestras oficinas para saber qué más podemos hacer para encontrar a nuestros nietos", agregó.

Luego, de Carlotto bromeó con los presentes al recordar que su esposo había sido futbolista de Estudiantes de la Plata. "Mi esposo jugó al fútbol en el club Estudiantes de La Plata. Esta noche no se si no va a venir el espíritu de él a decirme a decirme '¿qué has hecho, muchacha?'. Yo le voy a responder 'he hecho lo que quiero, lo que siento'", expresó.