Berazategui: echaron al influencer acusado de estafa piramidal del country en el que vivía

Un joven de 22 años, conocido como "#Isa", es acusado de #estafar a #vecinos de un #country en #Berazategui mediante un esquema #Ponzi. Aseguró duplicar las inversiones en 15 a 20… pic.twitter.com/5UXd8Tovip — El Bonaerense (@elbonanews) November 18, 2024

Un vecino, que vive en el mismo country, relató cómo vivió la jornada de caos: “Cuando subí a mi casa vi los destrozos en las ventanas y el balcón. Uno, por cortesía, lo saludaba si se lo cruzaba, pero siempre hubo comentarios de que lo querían echar. Venía con autos caros, música fuerte y otros líos. Ya había un malestar general con él”.

Finalmente, los propios vecinos confirmaron que Caballero fue expulsado tras el escándalo. “Lo que detonó todo no fue solo esta situación. Desde hace tiempo había quejas porque hacía ruido, fumaban marihuana y traían autos de alta gama que molestaban a la gente. Ahora, con todo esto, no hubo más margen para tolerarlo”, aseguró otro residente, según detalló TN.

Caballero, quien no era propietario de la vivienda y tiene tres denuncias ante la Justicia por ruidos molestos, está acusado de presunta estafa piramidal donde prometía duplicar las inversiones en un plazo de 15 a 20 días, pero los damnificados aseguran que no recibieron el dinero. El influencer está en libertad, pero quedó imputado.

El descargo del influencer luego de la agresión en el country de Berazategui

Tras los disturbios en la entrada del country en Berazategui, Isaías Ezequiel Caballero hizo un descargo en las redes sociales donde reconoció que entendía a la gente y sostuvo: “Quiero que la gente entienda que no estoy enojado ni soy rencoroso, sino que me molestó el momento que ni siquiera tenían nada que ver”.

“Obviamente, de todas las personas que estaban ahí, solo 5% era para declarar algo de ellos y los demás no entendían por qué estaban ahí. No entendí los hechos de violencia. Me enojo por momento, pero no soy una persona que lleva las cosas a la agresión”, señaló.

Por otro lado, aclaró que ya no viviendo en el country de Barrancas de Iraola “sino en un lugar más precario, alejado de las cosas”. “Perdí mi casa y un montón de cosas. Me duele porque me costó sacrificio comprarme esas cosas, nadie me lo regaló. Muchos me tildan de estafador cuando no es cierto, porque hasta ayer seguí pagando. Esto jamás lo haría con el fin de estafar a nadie”, sostuvo

“Tengo la cabeza revuelta, pero le voy a seguir poniendo el pecho a la situación. Voy a limpiar mi imagen. El que me conoce sabe cómo soy. Acuérdense con cuánto empezaron y cómo terminaron”, concluyó.