Diego Santilli afirmó que "para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir"

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, ratificó su alineamiento absoluto con el Gobierno tras asumir formalmente su cargo en la Casa Rosada en reemplazo de Manuel Adorni. El funcionario defendió la agenda oficialista y aseguró: "Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir".
La llegada del exministro del Interior a la Jefatura de Gabinete ocurrió luego de la renuncia de Adorni en medio de una serie de escándalos de corrupción. Santilli detalló que su tarea prioritaria consistirá en la construcción de mayorías parlamentarias para lograr que "todo lo que el Gobierno tiene lanzado, suceda".
El ministro fijó como eje de la nueva etapa un rediseño de las reglas electorales con la eliminación de las PASO. En este aspecto, aclaró que el diálogo con gobernadores y bloques legislativos no será para sostener "el statu quo" o "chamuyar", prácticas que vinculó con la denominada casta.
El funcionario también buscó bajar la tensión respecto de las disputas con el exmandatario Mauricio Macri. Al respecto, el nuevo ministro nacional elogió el "acompañamiento estoico" que el bloque de PRO brinda de manera habitual en el Congreso.
Al responder sobre su pertenencia partidaria actual, Santilli evitó tecnicismos de afiliación y enfatizó: "Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei". Además, el dirigente ahondó en la necesidad de una confluencia electoral en 2027 bajo el liderazgo de La Libertad Avanza con fuerzas afines.
El jefe de Gabinete admitió que los sectores urbanos y los pequeños comercios barriales todavía no perciben los beneficios de la estabilización macroeconómica. Ante esta realidad, reconoció que "falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina".
Finalmente, consultado sobre una posible postulación para la gobernación de la provincia de Buenos Aires el año próximo, aclaró que "no puede estar nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo". El ministro supeditó cualquier candidatura futura a las decisiones de la conducción presidencial.