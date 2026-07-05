Diego Santilli afirmó que "para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir" El flamante jefe de Gabinete defendió las reformas de la Casa Rosada y consideró indispensable la continuidad de Javier Milei para consolidar el rumbo político. Por Agregar C5N en









Diego Santilli junto a Javier Milei. X: @diegosantilli

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, ratificó su alineamiento absoluto con el Gobierno tras asumir formalmente su cargo en la Casa Rosada en reemplazo de Manuel Adorni. El funcionario defendió la agenda oficialista y aseguró: "Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir".

La llegada del exministro del Interior a la Jefatura de Gabinete ocurrió luego de la renuncia de Adorni en medio de una serie de escándalos de corrupción. Santilli detalló que su tarea prioritaria consistirá en la construcción de mayorías parlamentarias para lograr que "todo lo que el Gobierno tiene lanzado, suceda".

El ministro fijó como eje de la nueva etapa un rediseño de las reglas electorales con la eliminación de las PASO. En este aspecto, aclaró que el diálogo con gobernadores y bloques legislativos no será para sostener "el statu quo" o "chamuyar", prácticas que vinculó con la denominada casta.

El funcionario también buscó bajar la tensión respecto de las disputas con el exmandatario Mauricio Macri. Al respecto, el nuevo ministro nacional elogió el "acompañamiento estoico" que el bloque de PRO brinda de manera habitual en el Congreso.

Al responder sobre su pertenencia partidaria actual, Santilli evitó tecnicismos de afiliación y enfatizó: "Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei". Además, el dirigente ahondó en la necesidad de una confluencia electoral en 2027 bajo el liderazgo de La Libertad Avanza con fuerzas afines.