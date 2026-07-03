Mataron a una joven de 14 años en un tiroteo entre bandas: habló una testigo

La adolescente estaba acompañada de su abuela, quien también resultó herida luego de los disparos cruzados y pelea por su vida.

Una joven de 14 años fue asesinada de un disparo en la cabeza y su abuela resultó gravemente herida tras quedar atrapadas en medio de un feroz enfrentamiento entre bandas narco. El trágico episodio ocurrió a plena, mientras que toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho tuvo lugar por la tarde en la intersección de las calles Juan M. Cabot y Atalaya; en La Matanza. La víctima fatal, identificada como Candela Urquiza, caminaba junto a su abuela, Blanca (50), cuando una ráfaga de disparos las alcanzó en la vía pública.

Luego del ataque, un familiar logró asistirlas y las trasladó de urgencia a ambas víctimas al Hospital Simplemente Evita. Al ingresar al centro médico, los profesionales de la salud constataron que la menor de 14 años ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad del impacto que recibió en el cráneo. Por su parte, la mujer de 50 años, quien sufrió una herida de bala en la espalda, fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en estado reservado.

El personal de la Comisaría 4° de Villa Dorrego tomó conocimiento de lo sucedido recién con el ingreso de las víctimas al hospital. Allí, el hijo de la mujer herida y tío de la adolescente relató que ambas fueron alcanzadas por los proyectiles mientras se encontraban frente a su casa.

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque fue ejecutado por los ocupantes de una camioneta blanca que arribaron al lugar con un objetivo claro: asesinar a un hombre que caminaba por el barrio. En medio de la balacera desatada por los sicarios, los disparos terminaron impactando en la adolescente y su abuela, quienes eran ajenas al conflicto.

Durante los operativos de rastrillaje, los efectivos de la Policía Bonaerense lograron localizar la camioneta utilizada en el crimen. Los investigadores determinaron que el blanco original del ataque era un hombre apodado “Neko” y que el móvil del enfrentamiento responde a una disputa territorial por la venta de droga. Actualmente, el apuntado se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la policía, ya que el fiscal lo considera un sospechoso clave en el desarrollo del caso.

La causa quedó a cargo del fiscal Claudio Fornaro, titular de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien se hizo presente en el lugar del hecho y coordinó más de 15 allanamientos de urgencia en la zona de Villa Dorrego.

Crimen de Candela: una vecina aseguró: "No tenemos miedo, estamos cansados"

Una kiosquera del barrio relató que el hecho fue "alrededor de las 4:30 de la tarde" a "plena luz" del día, en una calle "re concurrida" donde la gente iba a retirar a los chicos de la escuela: "Los tiros duraron segundos y fueron de ida y vuelta. Mi mamá vio caer a Candela después de los disparos".

Después de que los sospechosos se fueron a toda velocidad y los familiares se llevaran a la nena y a su abuela al hospital, aseguró que estaban buscando a una persona.

Al referirse al trasfondo del conflicto, la vecina apuntó contra un hombre llamado "Jorge Galeano" y su hermano Damián. "Este barrio jamás fue así, siempre fue tranquilo. Este hombre estaba preso y desde que salió esto se transformó en un desfile de personas", comentó, a la vez que denunció que "la policía sabía, claro, que ellos estaban vendiendo en la vereda y la policía pasaba todos los santos días por ahí enfrente" y que, ante la situación, "no estaban haciendo nada".

Finalmente, la mujer justificó el incendio de la vivienda de Galeano señalando que los vecinos lo hicieron "por todo, porque esto no pasaba acá".

Enseguida comentó: "No tengo miedo a exponerme porque estamos cansados" y advirtió que "el que se ponga a vender acá en el barrio va a ser denunciado por todos los vecinos".

Con profundo dolor, concluyó que la zona se volvió peligrosa a pesar de haber un club de fútbol cerca y lamentó el destino de las víctimas: "Paga esta nena que no tenía nada que ver. Pagó la abuela que no tenía nada que ver. Podría haber sido cualquier nene".