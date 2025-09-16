16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en Entre Ríos: viajaba en moto, chocó contra el espejo de un auto, al caerse la atropelló un colectivo y murió

La víctima fue identificada como Julia Tactagi, de 24 años. La secuencia fatal ocurrió en el cruce de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo, en la capital de la provincia.

Por
La joven practicaba patín artístico y era muy reconocida en Paraná. 

La joven practicaba patín artístico y era muy reconocida en Paraná. 

Una joven de 24 años murió en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, tras ser atropellada por un micro, la víctima fue identificada como Julia Tactagi, quien circulaba en una moto cuando chocó contra el espejo de un auto y, al caerse en el pavimento fue arrollada por el micro.

El crimen sucedió en 2021. 
Te puede interesar:

Condenaron a perpetua a la madre y al padrastro de León Aquino, el bebé asesinado en Berazategui

La ciudad de Paraná está conmocionada tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Tactagi, una patinadora artística muy reconocida en la zona. Según detallaron medios locales, la joven de 24 años circulaba arriba de su moto blanca, cuando chocó contra el espejo de un auto en el cruce de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo.

Como consecuencia del impacto con el vehículo, Julia perdió la estabilidad y cayó sobre el pavimento, fue en ese momento, donde un colectivo urbano la atropelló. Según la policía local, la joven falleció en el acto por la gravedad de sus heridas.

Embed

Desde la cuenta oficial de la Fed Entrerriana de Patín, despidieron a la joven patinadora y publicaron un mensaje en Facebook: "La Federación Entrerriana de Patín expresa su profundo dolor y envía un sentido pésame al C.A.L. San Martín por el fallecimiento de Julia Tactagi, quien formaba parte del equipo de técnicos. Pedimos una oración por el eterno descanso de Julia y fortaleza para sus familiares y amigos en este difícil momento".

Julia era hija de Martín Tactagi, actual secretario adjunto de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y dirigente gremial. Desde Agmer también publicaron un mensaje y declararon duelo por dos días: "Debido a la noticia de público conocimiento, la seccional permanecerá CERRADA POR DUELO mañana 16 y el miércoles 17 de septiembre (sin atención administrativa, ni talleres, ni atención en los consultorios del Centro Solidario.) Acompañamos a la familia de nuestro Secretario Adjunto Martín Tactagi en este doloroso momento".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La víctima realizó la denuncia.

Mar del Plata: lo echaron de un partido, volvió a meterse a la cancha y apuñaló a un rival en la cola

Rescataron a una mujer y tres hijos cuando eran llevado desde Mendoza a Mar del Plata.

Rescataron a una mujer y sus tres hijos cuando eran llevado desde Mendoza a Mar del Plata en contra de su voluntad

La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Tragedia en Córdoba: un alumno realizaba actividad física, se descompensó y murió

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Thiago Medina junto a Camila Deniz, una de sus hermanas.

Las hermanas de Thiago Medina revelaron cómo sigue su salud: "Creemos mucho en Dios"

El hombre causó destrozos en la redacción del canal.

Tensión en Crónica TV: un hombre ingresó al canal con un cuchillo y amenazó a trabajadores

Rating Cero

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.
play

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

El actor murió a sus 89 años.

Murió Robert Redford: dónde ver sus películas más recordadas

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

últimas noticias

El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 12 minutos
play
Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Hace 12 minutos
play
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 18 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 18 minutos
Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Hace 18 minutos