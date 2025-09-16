Tragedia en Entre Ríos: viajaba en moto, chocó contra el espejo de un auto, al caerse la atropelló un colectivo y murió La víctima fue identificada como Julia Tactagi, de 24 años. La secuencia fatal ocurrió en el cruce de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo, en la capital de la provincia. Por







La joven practicaba patín artístico y era muy reconocida en Paraná.

Una joven de 24 años murió en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, tras ser atropellada por un micro, la víctima fue identificada como Julia Tactagi, quien circulaba en una moto cuando chocó contra el espejo de un auto y, al caerse en el pavimento fue arrollada por el micro.

La ciudad de Paraná está conmocionada tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Tactagi, una patinadora artística muy reconocida en la zona. Según detallaron medios locales, la joven de 24 años circulaba arriba de su moto blanca, cuando chocó contra el espejo de un auto en el cruce de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo.

Como consecuencia del impacto con el vehículo, Julia perdió la estabilidad y cayó sobre el pavimento, fue en ese momento, donde un colectivo urbano la atropelló. Según la policía local, la joven falleció en el acto por la gravedad de sus heridas.

Desde la cuenta oficial de la Fed Entrerriana de Patín, despidieron a la joven patinadora y publicaron un mensaje en Facebook: "La Federación Entrerriana de Patín expresa su profundo dolor y envía un sentido pésame al C.A.L. San Martín por el fallecimiento de Julia Tactagi, quien formaba parte del equipo de técnicos. Pedimos una oración por el eterno descanso de Julia y fortaleza para sus familiares y amigos en este difícil momento".

Julia era hija de Martín Tactagi, actual secretario adjunto de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y dirigente gremial. Desde Agmer también publicaron un mensaje y declararon duelo por dos días: "Debido a la noticia de público conocimiento, la seccional permanecerá CERRADA POR DUELO mañana 16 y el miércoles 17 de septiembre (sin atención administrativa, ni talleres, ni atención en los consultorios del Centro Solidario.) Acompañamos a la familia de nuestro Secretario Adjunto Martín Tactagi en este doloroso momento".