Bastián Jerez fue trasladado a un centro de rehabilitación a seis meses del accidente en Pinamar Su madre, Macarena Collantes, compartió el avance del niño de 8 años en redes sociales. Permanece en recuperación luego de haber sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Por Agregar C5N en









Macarena, mamá de Bastián, compartió la buena noticia del traslado del pequeño a una clínica de rehabilitación.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente en Pinamar, fue trasladado a un centro de rehabilitación tras permanecer internado durante 136 días en el Hospital Italiano de San Justo, mientras continúa con su proceso de recuperación tras múltiples cirugías.

El hecho ocurrió el 8 de enero en la zona de médanos de La Frontera, cuando el UTV en el que viajaba junto a su padre impactó contra una Volkswagen Amarok y, desde entonces, su estado requirió atención médica permanente y varias intervenciones.

Su madre, Macarena Collantes compartió en varias oportunidades los avances del estado de salud del niño a través de redes sociales. En uno de sus posteos más recientes, mostró imágenes de la internación y mensajes de acompañamiento que recibió durante todo el proceso. "Llegó tu traslado para irnos al centro de rehabilitación. El lugar del que tanto hablábamos", escribió Collantes.

Macarena Collantes, madre de Bastián, compartió un sentido mensaje en el que confirmó el traslado del niño a una clínica de rehabilitación. Instagram: /macarenacollantess "Gracias Dios por siempre estar de nuestro lado; gracias infinitas a todos los médicos, enfermeros, kinesiólogos, cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores, camilleros, seguridad, maestranza, cocina. Todos, absolutamente todos. Gracias", enumeró a quienes acompañaron a ambos durante el duro proceso en el sanatorio.

En ese contexto, también se conoció un video del futbolista de la Selección argentina Leandro Paredes, quien le envió un saludo al niño y expresó su apoyo en medio de su recuperación. "Hola, Basti, ¿cómo estás? Quería mandarte un saludo muy grande", comienza el video con la dedicatoria especial por parte del integrante de la Selección y añadió: "Espero que estés muy bien".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena collantes (@macarenacollantess) Cómo fue la evolución de Bastián Jerez durante su internación El menor fue sometido a más de diez intervenciones quirúrgicas desde el accidente y permaneció internado durante más de cuatro meses antes de ser derivado a rehabilitación. Su cuadro fue considerado crítico en distintos momentos del tratamiento. Sin embargo, gracias a los profesionales de la salud que intervinieron, el acompañamiento familiar y la fortaleza de Bastián, el menor pudo salir adelante y lograr el objetivo tan ansiado. El siniestro sigue bajo investigación judicial. Están imputados el conductor de la Amarok, Manuel Molinari; la conductora del UTV, Noemí Quirós; y el padre del niño, Maximiliano Jerez, por lesiones culposas agravadas.