Barracas: vecinos incendiaron autos y provocaron daños tras el crimen de un barrendero

Por su parte, Mariano Onega, desde el móvil de Argenzuela, precisó que el joven también trabajaba en un comedor escolar y como profesor de fútbol.

Sobre los incidentes en la zona advirtió que los manifestantes atacaron la casa de la madre y también habría otro familiar de uno de los sospechosos. Además, luego de que se haya conocido la muerte de la víctima incendiaron vehículos y provocaron daños, por lo que personal de la Policía de la Ciudad montó un operativo de seguridad.

En diálogo con C5N, una de las vecinas del lugar, llamada María, apuntó contra uno de los acusados por el hecho: "Estamos cansados. La mayoría de la gente no quiere hablar, yo no tengo miedo. Este señor dijo que nos iba a denunciar, dijo que somos chorros. Este pibe no quiere que hagan nada en el barrio. Lo único que quiere es plata".

"Este hijo de puta reclutaba a los menores de edad, les daba fierros a los pibitos. La pagó Dante, era re sano. Bajaron de esta casa y fueron tirando tiros. Adentro de la casa están la madre y el padre. Acá nadie es chorro ni se disputa la venta de drogas. Acá nadie tiene pistola. El único narco acá es él, si entras a la casa tiene una mansión. Acá no hay una disputa de bandas, el único hijo de puta es este", aseveró la vecina, frente a las cámaras.