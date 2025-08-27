27 de agosto de 2025 Inicio
Escalofriante: un colectivero grabó a un fantasma cuando pasaba por el cementerio de la Chacarita

Un usuario de TikTok grabó un momento escalofriante cuando el transporte se encontraba completamente vacío, lo que generó gran repercusión en redes sociales y se volvió viral. "¿Lo escucharon? Es horrible", expresó el conductor.

El colectivero captó a un fantasma pidiéndole bajar. 

Un colectivero de la línea 76 grabó un escalofriante video cuando se encontraba completamente solo esperando frente al cementerio de la Chacarita. En el clip se puede escuchar como supuestamente una entidad toca el timbre para pedir la parada, a pesar de que por el espejo se podía ver la unidad vacía.

El video dura tan solo unos segundos, fue compartido en TikTok por el usuario @franconrvz y tiene casi cinco millones de reproducciones. "Lo filmo para que me crean, el colectivo está vacío, no hay nadie", contó Franco, el colectivero mientras sostiene el celular en una mano y enfoca un espejo.

"Acá mientras hago la espera justo en frente al cementerio, paso por acá y tocan el timbre", continúa mientras graba por unos segundos las inmediaciones del cementerio de la Chacarita y luego, avanza con el colectivo unos metros para poder demostrar su punto.

Tras algunos segundos de silencio, se escucha el sonido de un timbre, el que normalmente presiona la gente para pedir parada. "¿Lo escucharon? Es horrible", exclamó el colectivero, a simple vista no se puede alcanzar a ver a otra persona que esté en el mismo lugar que el conductor.

El video generó tal conmoción en redes que se viralizó rápidamente, alcanzó los 366 mil "me gusta" y 8670 comentarios. Entre ellos, varios usuarios comentaron con chistes, hipótesis o recomendaciones: "El fantasma: flaco hace 12 años me quiero bajar abrirme la puerta"; "¿Alguna vez intentaste frenar y abrir la puerta? a lo mejor solo necesita bajar el fantasma"; "En esas situaciones, lo mejor es abrir la puerta y esperar como si hubiera un cuerpo real. Porque si no significa que el espíritu permanece allí dentro y va a seguir insistiendo Y más si tu circuito va a pasar siempre por ahí. Deja que el espíritu baje del colectivo"; entre otros.

