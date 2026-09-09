El día que Chiche Gelblung logró que Cristina Kirchner revelara datos desconocidos de su vida En el marco de las elecciones legislativas del 2017, el periodista tuvo un mano a mano con la exmandataria donde abordaron distintas aspectos de la vida política y personal de la entonces candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Agregar C5N en









Chiche Gelblung junto a Cristina Kirchner.

El periodista Samuel Chiche Gelblung falleció este miércoles a sus 82 años luego tras permanecer internado 30 días en el Sanatorio Los Arcos en el barrio de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires. Su legado laboral quedó marcado a fuego en la industria periodística y tiene la entrevista a la expresidenta Cristina Kirchner como una de sus mayores recuerdos.

En el marco de las elecciones legislativas del 2017, Chiche tuvo un mano a mano con la exmandataria donde abordaron distintas aspectos de la vida política y personal de la entonces candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

Durante casi dos horas, el conductor supo llevar la entrevista de una forma distendida y así lograr declaraciones pocas veces expresadas por Cristina Kirchner. "Tengo muchos defectos. Soy arrebatada. Muchas veces tengo que contar hasta 100 pero me quedo en el 10 o en el 15", expuso la expresidenta.

Entre sus detalles de la vida privada, recordó que "me gusta el puré de calabaza con milanesas, con hamburguesas caseras. Me gusta la sopa de verduras, el pastel de papas", en incluso reveló: "Odio hacer la cama, barrer y todas las cosas de la casa".

En materia política, Cristina le señaló a Chiche Gelblung que la Justicia "persigue a mis hijos por ser sucesores del padre. Persiguen a mi familia. La plata que apareció eran dólares que estaban declarados y forman parte de la sucesión de Néstor".

"Me demonizaron, me estigmatizaron. Nunca un gobernante fue tan maltratado como yo. Fue periodismo de guerra" y "Néstor me dijo: 'A vos te van a exigir más que a mí porque sos mujer", fue otra de las frases señaladas por Cristina. Las frases más destacadas de la entrevista de "Chiche" Gelblung a Cristina Kirchner "Tengo amigas y amigos. Hago una vida normal"

"Una de Las Leonas se sorprendió al ver que no tenía uñas esculpidas. Me pinto las uñas yo misma. Te voy a mandar una filmación maquillándome yo misma"

"Nunca tuve zapatos de Louboutin; nunca gasté millones en joyas"

"Me demonizaron, me estigmatizaron. Nunca un gobernante fue tan maltratado como yo. Fue periodismo de guerra"

"Néstor me dijo: 'A vos te van a exigir más que a mí porque sos mujer'"

"No quiero volver a ser presidenta"

"Jamás fui pobre de pasar hambre. Hoy hay gente que muere de hambre"

"Éramos de una familia de trabajadores. Yo trabajé desde los 17 años"

"No podés obligar a los alumnos a practicar en ninguna empresa"

"Cuando murió Néstor pensé que me iban a despedazar"

"Soy muy divertida"

"No comería con nadie que me haga caer mal la comida"

"Estoy leyendo un libro que me regaló Novaresio y ahora se lo quiero retribuir"

"Soy una fanática de 'Game of Thrones'"

"Me gusta mucho Netflix"

"Me gusta la música, aunque ahora no escucho mucho"

"No leo las biografías mías ni de Néstor. Porque si son ciertas, ya las sé. Y si son mentira, no me interesan"

"No lloré al lado del cajón de Néstor. Lloré a solas porque a él no le hubiera gustado"

"Me peleaba mucho con Néstor"

"Los libros de Néstor aún están en su mesa de luz y van a seguir estando"

"Me encanta usar pañuelos"

"No me impresioné cuando me dijeron que tenía cáncer de tiroides. Pero cuando me internaron pensé que era boleta"

"Cuando me dijeron que no tenía cáncer me puse a llorar como una Magdalena".