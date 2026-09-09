El día que Chiche Gelblung viajó a cubrir la guerra con 78 años

El periodista fue un enviado especial de Crónica en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que se desató en 2022.

A lo largo de su trayectoria, Samuel "Chiche" Gelblung dejó coberturas emblemáticas, pero una en particular sintetizó su esencia periodística: en marzo de 2022, con 78 años, viajó a la frontera entre Polonia y Ucrania para reportar en primera persona la invasión rusa iniciada pocos días antes.

Con el objetivo de ingresar al territorio ucraniano y acercarse a las zonas de combate, la dupla logró llegar hasta la ciudad de Lviv, superando estrictos controles militares e inconvenientes propios de un país en guerra.

La travesía dejó momentos memorables, como cuando el periodista insistió ante los militares en un puesto de control con la frase:" We are Argentinians" para obtener la autorización de paso. Fiel a su estilo, antes de partir había justificado su decisión de viajar, con los fundamentos básicos del periodista como premisa: “Hay que estar ahí, toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar”.

Durante los despachos, Gelblung centró la atención en el drama humanitario y el éxodo masivo de mujeres y niños hacia Polonia. Describió el dolor de las familias separadas, la escasez de insumos y las extensas demoras burocráticas para cruzar la frontera. “El éxodo tiene un color triste, tan triste que es impresionante ”, relató en una de sus crónicas.

A su regreso a la Argentina, el experimentado conductor minimizó los riesgos enfrentados y aseguró no haber sentido miedo durante el despliegue, recordando que a lo largo de su carrera ya había cubierto otros conflictos internacionales de alta complejidad.

De qué murió Chiche Gelblung

Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo, donde había sido internado el martes debido a complicaciones de salud.

El 28 de julio pasado, Gelblung había ingresado al mismo sanatorio tras sufrir un episodio respiratorio que preocupó a su entorno. En aquella oportunidad, el periodista fue estabilizado en el centro médico y recibió el alta a los pocos días.

Falleció Chiche Gelblung: qué le pasó

Si bien desde su entorno no dieron precisiones, el periodista había sido internado el martes por un agravamiento de un afección respiratoria que ya lo había afectado dos meses atrás.

Las complicaciones de salud de Chiche Gelblung en 2026

Entre mayo y junio, Chiche fue asistido en el Sanatorio Mater Dei por distintos problemas de salud que lo afectaron. Una trombosis en el tobillo derivó en serios problemas vasculares y obligó a colocarle dos stents en una de sus piernas. Pocos días después de recibir el alta de aquella internación, Gelblung debió regresar al sanatorio por un cuadro febril y quedó en observación mientras le realizaban estudios. Tras su salida, volvió a la televisión en silla de ruedas debido a sus dificultades para caminar.

Luego, a fines de julio, volvió a preocupar a sus seguidores tras una internación de urgencia, esta vez por un tema respiratorio. A los pocos días, fue estabilizado y dado de alta.

Quién era Chiche Gelblung, el periodista que marcó una época

El 7 de febrero de 1944 y en la Capital Federal nació Chiche, quien, desde muy joven, descubrió su vocación por el periodismo e inició una carrera que lo llevaría a transitar todas las áreas de los medios de comunicación.

La trayectoria de Gelblung abarcó más de 5 décadas de vigencia y estuvo marcada por la provocación intelectual. Su forma de hacer periodismo, que fue tan original como polémica, tan atrevida como cuestionable, logró meter la política y el espectáculo en la misma coctelera, método que es utilizado aún hoy por distintos comunicadores.

En 1967, con tan solo 21 años, cubrió la Guerra de los Seis Días en Medio Oriente y tuvo su primera corresponsalía bajo el nombre ficticio de “Mariano Ovejero”. Tiempo después, Gelblung reconoció que en su juventud era muy inconsciente porque aún no tenía hijos.

Sin embargo, el conductor relató que su cobertura en la Guerra de Vietnam fue un punto de inflexión en su vida. “Fue un antes y un después, te cambia. La gente no tiene idea del olor de la guerra. Es el olor de la sangre, y oler la sangre es terrible, una sensación muy movilizadora”, señaló en una entrevista y, compungido, agregó: “Lloré 24 horas seguidas y no podía parar”.

Sin embargo, su inagotable curiosidad y su espíritu de cronista de raza quedaron demostrados incluso en la etapa tardía de su vida. En 2022, con casi 80 años de edad, viajó a Europa para comunicar sobre la invasión rusa en Ucrania, un hecho que conmovió al público y dejó en claro que su pasión por la primicia seguía intacta.

En las décadas de 1970 y 1980, como director de la revista Gente, redefinió el periodismo gráfico argentino con portadas históricas y enfoques que rompían con el molde tradicional y, al mismo tiempo, era criticado por su afinidad con la gestión de la dictadura. Más tarde, fundó y dirigió portales pioneros de la era digital, que consolidaron su rol como generador de formatos informativos.

Su desembarco definitivo en la televisión masiva ocurrió en la década del 90 con Memoria, un ciclo que revolucionó la pantalla chica. A través de investigaciones de fuerte impacto, debates encendidos y recursos inéditos en la época, como el uso del detector de mentiras, Chiche logró picos de audiencia históricos y propuso nuevas formas de hacer televisión, con un mix de agenda política, farándula y fenómenos populares.

Uno de los momentos icónicos en su rol como conductor fue la famosa autopsia al extraterrestre. En una entrevista, el periodista confirmó que desde la producción de su programa armaron una copia del informe del incidente de Roswell con un muñeco que simulaba el cuerpo de un alien que en su interior tenía un relleno con menudos de pollo y aseguró que eso sirvió como “un modelo de desmitificación de una fake news”.