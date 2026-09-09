La ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de raticidas La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que el producto no cuenta con registro vigente, lo que implica un potencial riesgo para la salud pública. Por Agregar C5N en









La ANMAT prohibió un raticida comercializado sin habilitación vigente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un reconocido raticida por no contar con registro vigente, lo que implica un potencial riesgo para la salud pública.

La medida se implementó a través de la Disposición 5707/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de raticidas Se trata del producto rotulado como SUPERCygonazo, rodenticida dosis única, raticida de actividad prolongada, fabricado por la empresa Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L.

El Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, verificó que el producto no cuenta con inscripción vigente ante la ANMAT, ya que había sido dada de baja en 2025 tras no haber solicitado su reinscripción.

Así, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y, considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, el organismo dispuso la prohibición de la comercialización del raticida.

ANMAT prohibió la venta del raticida SUPERCygonazo. Web