9 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de raticidas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que el producto no cuenta con registro vigente, lo que implica un potencial riesgo para la salud pública.

Por
La ANMAT prohibió un raticida comercializado sin habilitación vigente.

La ANMAT prohibió un raticida comercializado sin habilitación vigente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un reconocido raticida por no contar con registro vigente, lo que implica un potencial riesgo para la salud pública.

Cómo participar del remate de PlayStation.
Te puede interesar:

Banco Ciudad remata PlayStations y otros productos: cómo participar y cuáles son los precios base

La medida se implementó a través de la Disposición 5707/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de raticidas

Se trata del producto rotulado como SUPERCygonazo, rodenticida dosis única, raticida de actividad prolongada, fabricado por la empresa Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L.

El Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, verificó que el producto no cuenta con inscripción vigente ante la ANMAT, ya que había sido dada de baja en 2025 tras no haber solicitado su reinscripción.

Así, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y, considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, el organismo dispuso la prohibición de la comercialización del raticida.

ANMAT prohibi&oacute; la venta del raticida SUPERCygonazo.

ANMAT prohibió la venta del raticida SUPERCygonazo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A partir de las 11 en el Polo Científico. 

Más de 1.000 investigadores marchan en reclamo por las altas en Conicet: esperan desde hace tres años

regresa el frio polar al amba y rige una alerta amarilla por tormentas: cuando vuelve el calorcito

Regresa el frío polar al AMBA y rige una alerta amarilla por tormentas: cuándo vuelve el calorcito

Elías, el joven asesinado en José C. Paz. 

Mataron a un joven de 22 años para robarle la moto cuando volvía del gimnasio

El rescate de la familia varada en la nieve, en Neuquén. 

Milagro en Neuquén: una mamá caminó 15 kilómetros por la nieve para pedir ayuda y rescatar a sus hijos

Las cuatro alumnas fueron sancionadas por las autoridades.

Video: cuatro alumnas se agarraron a piñas durante el recreo en una secundaria de Neuquén

El enfermero acusado tiene 60 años y es delegado gremial en el centro sanitario.

Una joven de 20 años denunció que fue abusada por un enfermero en un hospital de Córdoba

Rating Cero

Chiche Gelblung falleció a los 82 años.
play

El último adiós a Chiche Gelblung: cuándo y dónde será

Chiche Gelblung falleció a sus 82 años.

Murió Chiche Gelblung: las excentricidades y polémicas de un periodista que marcó a la televisión argentina

Chiche Gelblung fue a cubrir la guerra con 78 años.

El día que Chiche Gelblung viajó a cubrir la guerra con 78 años

Chiche Gelblung junto a Cristina Kirchner. 

El día que Chiche logró que Cristina revelara datos desconocidos de su vida

Chiche Gelblung trabajó en Crónica y Radio del Plata hasta sus últimos días.

Así anunció Crónica la muerte de Chiche Gelblung

Jorge Rial despidió a Chiche Gelblung con un emotivo mensaje: Un animal de este oficio

Jorge Rial despidió a Chiche Gelblung con un emotivo mensaje: "Un animal de este oficio"

últimas noticias

Crisis económica: el 75% de los argentinos tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes

Crisis económica: el 75% de los argentinos tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes

Hace 9 minutos
play
Chiche Gelblung falleció a los 82 años.

El último adiós a Chiche Gelblung: cuándo y dónde será

Hace 42 minutos
A partir de las 11 en el Polo Científico. 

Más de 1.000 investigadores marchan en reclamo por las altas en Conicet: esperan desde hace tres años

Hace 44 minutos
Chiche Gelblung falleció a sus 82 años.

Murió Chiche Gelblung: las excentricidades y polémicas de un periodista que marcó a la televisión argentina

Hace 1 hora
Chiche Gelblung fue a cubrir la guerra con 78 años.

El día que Chiche Gelblung viajó a cubrir la guerra con 78 años

Hace 1 hora