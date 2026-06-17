Bancarios acordaron un aumento por arriba del 2% para mayo y logró empatar la inflación acumulada del 2026 El gremio que nuclea a los trabajadores del sector rubricaron un incremento para el quinto mes del año con un sueldo que supera los $2.400.000, sumando el monto por participación de ganancias. Cuál es el monto adicional por el día del bancario. Por Agregar C5N en









Bancarios: el incremento acumulado en lo que va del 2026 llegó al 14,7%.

La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales el aumento salarial de mayo para sus trabajadores, que eleva el sueldo inicial a $2.368.759,48. El incremento refiere a un 2,1%, acumulando en los primeros 5 meses del año un total de 14,7%.

El sueldo de los bancarios se eleva aún más al sumar el monto de $68.473,44 por la participación en ganancias: de esa manera, el sueldo inicial llegará a $2.437.232,92.

El gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.111.667,14. Además, el gremio firmó un bono especial por el Día del Bancario por un monto mínimo de $2.111.667,14, sujeto a futuras actualizaciones salariales.

“Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”, señala el comunicado gremial.

Sobre el final, destacó que “la Asociación Bancaria garantiza que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

Paritaria bancarios: el comunicado del gremio