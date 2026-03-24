Pablo Grillo, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Siempre es un orgullo estar en la Plaza"

El fotógrafo, quien fue herido en una represión policial en el Congreso en 2025, asistió a la movilización por un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976. "Vine con la cámara, sino no venía", expresó.

El fotógrafo Pablo Grillo , quien fue herido gravemente en una represión policial en el Congreso en 2025, asistió a la movilización a la Plaza de Mayo en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado militar y destacó el rol de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Kicillof, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Hay discursos de Milei idénticos a los de Martínez de Hoz"

En diálogo con el móvil a cargo del periodista Lautaro Maislin de De Una , por C5N , Grillo expuso el respaldo que recibe de la sociedad: "Vine con la cámara, sino no venía. Saqué una banda de fotos. Siempre es un orgullo estar en la Plaza. Mi vida continúa como siempre. La gente me dice de todo cuando me cruza. Ahora me saludan y me piden fotos, es fuerte. Que me reciban como me reciben es gigante".

En este marco, elogió a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y pidió una mayor adhesión a la marcha. "Espero que seamos más todavía. Las Madres y las Abuelas son un orgullo" , subrayó.

Grillo fue alcanzado en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno disparada de manera ilegal por un efectivo de Gendarmería el 12 de marzo de 2025. El impacto le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica . Permaneció varios meses internado en el Hospital Ramos Mejía, donde fue sometido a múltiples cirugías para salvarle la vida.

La investigación expuso que el cabo primero Héctor Guerrero efectuó al menos seis disparos con una pistola lanzagases en forma horizontal y apuntando hacia los manifestantes, una modalidad expresamente prohibida por los protocolos de uso de ese tipo de armamento. Uno de esos proyectiles fue el que golpeó al fotógrafo.

Pablo Grillo, contra el Gobierno: "Quiere desaparecer a los militantes como hizo la dictadura"

Pablo Grillo habló a corazón abierto del momento en que las fuerzas de la Gendarmería Nacional, al mando de la exministra Patricia Bullrich, le dispararon un cartucho de gas lacrimógeno que le impactó de lleno en la cabeza. "La derecha quiere hacer desaparecer a los militantes como hizo la dictadura", afirmó.

El fotoperiodista y militante habló en exclusiva con C5N y denunció la estigmatización que sufrió por parte del Gobierno debido a su militancia, mientras luchaba por su vida en el Hospital Ramos Mejía. "Entre los militantes no nos sacamos ficha, en cambio la derecha sí: te saca ficha si sos militante", reflexionó.

En la entrevista con Nicolás Munafó, Grillo trazó un paralelismo entre la represión del gobierno de Javier Milei y el golpe de Estado, ocurrido hace 50 años: "Si los dejás caminar un poco nos empiezan a desaparecer, como pescaditos que salen a pescar", fue su comparación.

Al final, sostuvo que "la cámara les hace ruido" y explicó que seguirá retratando lo que pasa en la realidad como lo hizo ese miércoles: "No es un arma, pero es una herramienta con la que retrato lo que quiero". Además, aseguró que seguirá trabajando "sin casco, como se tiene que trabajar".