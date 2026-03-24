24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Pablo Grillo, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Siempre es un orgullo estar en la Plaza"

El fotógrafo, quien fue herido en una represión policial en el Congreso en 2025, asistió a la movilización por un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976. "Vine con la cámara, sino no venía", expresó.

Por

Pablo Grillo asistió a la marcha por los 50 años del golpe de Estado.

El fotógrafo Pablo Grillo, quien fue herido gravemente en una represión policial en el Congreso en 2025, asistió a la movilización a la Plaza de Mayo en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado militar y destacó el rol de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Axel Kicillof cargó contra Javier Milei.
Te puede interesar:

Kicillof, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Hay discursos de Milei idénticos a los de Martínez de Hoz"

En diálogo con el móvil a cargo del periodista Lautaro Maislin de De Una, por C5N, Grillo expuso el respaldo que recibe de la sociedad: "Vine con la cámara, sino no venía. Saqué una banda de fotos. Siempre es un orgullo estar en la Plaza. Mi vida continúa como siempre. La gente me dice de todo cuando me cruza. Ahora me saludan y me piden fotos, es fuerte. Que me reciban como me reciben es gigante".

En este marco, elogió a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y pidió una mayor adhesión a la marcha. "Espero que seamos más todavía. Las Madres y las Abuelas son un orgullo", subrayó.

Pablo Grillo
Pablo Grillo.

Pablo Grillo.

Grillo fue alcanzado en la cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno disparada de manera ilegal por un efectivo de Gendarmería el 12 de marzo de 2025. El impacto le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Permaneció varios meses internado en el Hospital Ramos Mejía, donde fue sometido a múltiples cirugías para salvarle la vida.

La investigación expuso que el cabo primero Héctor Guerrero efectuó al menos seis disparos con una pistola lanzagases en forma horizontal y apuntando hacia los manifestantes, una modalidad expresamente prohibida por los protocolos de uso de ese tipo de armamento. Uno de esos proyectiles fue el que golpeó al fotógrafo.

Pablo Grillo, contra el Gobierno: "Quiere desaparecer a los militantes como hizo la dictadura"

Pablo Grillo habló a corazón abierto del momento en que las fuerzas de la Gendarmería Nacional, al mando de la exministra Patricia Bullrich, le dispararon un cartucho de gas lacrimógeno que le impactó de lleno en la cabeza. "La derecha quiere hacer desaparecer a los militantes como hizo la dictadura", afirmó.

El fotoperiodista y militante habló en exclusiva con C5N y denunció la estigmatización que sufrió por parte del Gobierno debido a su militancia, mientras luchaba por su vida en el Hospital Ramos Mejía. "Entre los militantes no nos sacamos ficha, en cambio la derecha sí: te saca ficha si sos militante", reflexionó.

En la entrevista con Nicolás Munafó, Grillo trazó un paralelismo entre la represión del gobierno de Javier Milei y el golpe de Estado, ocurrido hace 50 años: "Si los dejás caminar un poco nos empiezan a desaparecer, como pescaditos que salen a pescar", fue su comparación.

Al final, sostuvo que "la cámara les hace ruido" y explicó que seguirá retratando lo que pasa en la realidad como lo hizo ese miércoles: "No es un arma, pero es una herramienta con la que retrato lo que quiero". Además, aseguró que seguirá trabajando "sin casco, como se tiene que trabajar".

Embed - ENTREVISTA a PABLO GRILLO: SEGUNDA PARTE

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Taty Almeida, en la previa de la marcha por el 24 de marzo: Le vamos a demostrar a Milei que no van a poder borrar la memoria

Taty Almeida: "Le vamos a demostrar a Milei que no van a poder borrar la memoria"

play

Rocco Canataro, cantante de Roze, a 50 años del Golpe: "Nos toca venir y hacer memoria"

24 de marzo: las tapas de los principales diarios a 50 años del golpe de Estado de 1976

Las tapas de los principales diarios, a 50 años del golpe de Estado de 1976

play

Una multitud desborda la Plaza de Mayo para pedir memoria, verdad y justicia, a 50 años del Golpe

Algunas de las obras registradas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

15 discos de rock nacional grabados durante la dictadura

Tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250 desde la reapertura de estos procesos hace ya 20 años.

Los números de la Justicia: récord de absoluciones y creciente brecha entre personas libres y detenidas

Rating Cero

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

 En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.
play

Esta película sorprendió con su trama y suspenso hace 20 años y ahora es furor en Netflix: cómo se llama

un relato que se vuelve progresivamente más oscuro e inquietante.
play

No volverás a ver los juguetes de la misma manera: esta es la película de terror que no te dejará dormir y es furor en Netflix

Ricky Martin envuelto en una polémica de una ex Miss Universo: ¿por qué es acusado de romper una pareja?

Ricky Martin envuelto en una polémica de una ex Miss Universo: ¿por qué es acusado de romper una pareja?

Moria Casán contó en detalle su pelea con una actriz.

Moria Casán reveló el incidente que tuvo con una actriz: "Pesada, desubicada, hinchapelotas, mala"

últimas noticias

El ejército israelí está basando su estrategia para crear una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, semejante a la Franja de Gaza.

Israel anunció que ocupará el sur del Líbano hasta el río Litani para crear una "zona de seguridad"

Hace 6 minutos
Estela de Carlotto en la marcha a Plaza de Mayo.

Estela de Carlotto: "El Gobierno está en otro mundo y, pronto, quizás, entre rejas"

Hace 18 minutos
play

Pablo Grillo, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Siempre es un orgullo estar en la Plaza"

Hace 32 minutos
El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

Hace 47 minutos
Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

Hace 48 minutos