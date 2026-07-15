Un fuerte sismo sacudió a tres provincias de Argentina: qué zonas lo sintieron Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el temblor tuvo un epicentro en Añelo, a 5 kilómetros de profundidad, pero no se reportaron daños ni heridos. Por Agregar C5N en









El sismo se registró en Neuquén Redes sociales

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que hubo un sismo de magnitud 3,2 que sorprendió a los habitantes de Neuquén cerca de las 13:03 y, por su escasa profundidad, apenas tuvo 5 kilómetros. Además, se sintió en otras provincias.

El epicentro se ubicó muy cerca de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta, a 105 kilómetros al noreste de la ciudad de Neuquén, a 122 kilómetros al oeste del 25 de mayo y 123 kilómetros al noreste de Zapala.

Durante la misma jornada, se registraron movimientos sísmicos en otras provincias y, en ambos casos, no se generaron inconvenientes ni daños, según los reportes oficiales.