Así se vería en la vida real la madre de Bulma de Dragon Ball Z según la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial no deja de sorprender con los resultados que arroja a diario, no solo mediante sus respuesta a través de texto, sino que también con las imágenes que puede generar a partir de sus algoritmos. En este sentido, uno de los últimos datos que reveló la tecnología es sobre un personaje de una serie animada japonesa. Se trata de la Sra. Brief, la mamá de Bulma en Dragon Ball Z.