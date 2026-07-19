Así fue la transformación de Tom Cruise que deja a todos sin palabras en Hollywood A sus 64 años, el actor asumió un desafío diferente dentro de su carrera al interpretar a un personaje que requirió una preparación especial en distintos aspectos. Agregar C5N en









Conocé como va a lucir el intérprete en su próxima película. Vanity Fair

Tom Cruise regresa al cine con un personaje alejado de sus habituales papeles de acción.

La nueva producción significó un desafío diferente dentro de su extensa trayectoria.

El actor llevó adelante una preparación especial para construir la identidad del personaje.

La caracterización incluyó distintos elementos visuales y detalles para completar la transformación del protagonista. Tom Cruise se prepara para regresar a la pantalla grande con Digger, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu que llegará a los cines en octubre. En esta producción, el actor interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero que deberá enfrentar las consecuencias de una crisis global provocada por sus propias acciones.

Este proyecto marca un giro en la carrera de Tom Cruise, quien durante los últimos años estuvo asociado principalmente a grandes producciones de acción y franquicias exitosas. Digger se convertirá en su primera película alejada de una saga desde Barry Seal: Sólo en América, estrenada en 2017, y también significará el regreso del actor a un personaje completamente original después de más de una década.

La increíble transformación de Tom Cruise para interpretar a Digger Rockwell. USA Today El actor de 64 años llevó adelante una preparación especial para interpretar a Digger Rockwell, un proceso en el que la transformación física fue uno de los aspectos centrales. Sin embargo, el estadounidense explicó que su método de trabajo va más allá de la apariencia y que cada cambio corporal responde a la necesidad de construir una historia. “Mi proceso consiste en absorber, absorber y absorber”, señaló Cruise. “Con el cuerpo estamos contando una historia. Quiero que la gente se sumerja por completo en esa historia”.

Cómo fue la transformación de Tom Cruise que sorprende a todos Cruise explicó que la construcción de un personaje no responde a una fórmula determinada, sino que cada proyecto requiere un proceso diferente. Según el actor, encontrar la identidad de un papel implica trabajar sobre distintos elementos, como el tono, los movimientos y la presencia física, para lograr una interpretación que se adapte a las necesidades de la historia.

En esa línea, detalló cómo trabaja durante el proceso de creación de un personaje y la importancia de encontrar los recursos adecuados para transmitir su identidad. “Cuando buscamos un personaje, buscamos humor, drama, ciertas estructuras. La pregunta siempre es cómo comunicamos todo eso. La fisicalidad y el maquillaje son elementos que vas descubriendo mientras encuentras la manera de transmitir quién es ese personaje”, explicó el actor.

Gracias al maquillaje y el uso de prótesis el actor construyó la imagen del magnate del petróleo. USA Today Para darle identidad a Digger Rockwell, Tom Cruise trabajó sobre distintos aspectos vinculados a la apariencia y la forma de desenvolverse del personaje. El actor detalló que elementos como el color de las botas texanas, la vestimenta y la estética de los escenarios que lo rodean fueron claves para construir la personalidad del magnate petrolero y reflejar sus gustos dentro de la historia. El proceso de transformación también incluyó el uso de prótesis y maquillaje para darle una apariencia acorde a la historia. Entre los elementos más importantes, el actor destacó la incorporación de una dentadura postiza, un recurso que no solo modificó su imagen, sino que también lo ayudó a encontrar la voz, la actitud y el particular acento sureño de Digger Rockwell. Una preparación con la que Cruise buscó darle una identidad única a su nuevo personaje.