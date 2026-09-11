11 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo descubrió el FBI al chico que planeaba una masacre escolar en Quilmes

El sospechoso había manifestado a la inteligencia artificial su intención de ejecutar un ataque en la escuela a la que asiste. La Policía Federal allanó su domicilio.

Por
Cómo descubrió el FBI al chico que planeaba una masacre escolar en Quilmes
La Policía Federal intervino en el allanamiento.

La Policía Federal intervino en el allanamiento.

Luego de que la Policía Federal Argentina (PFA) allanara la casa de un joven en Quilmes por planear un ataque escolar, se conoció cómo es que el FBI descubrió la conversación con ChatGPT en la que reveló sus intenciones.

Te puede interesar:

Accidente fatal en Recoleta: un colectivo atropelló a un peatón en Santa Fe y Carlos Pellegrini

La investigación, iniciada el pasado 19 de agosto, se activó de oficio cuando los sistemas internacionales identificaron palabras clave y rastrearon la dirección IP del dispositivo hasta la provincia de Buenos Aires. Según explicó Alejandro de Mena, auxiliar letrado de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Quilmes, la mecánica de detección operó mediante el monitoreo de alertas globales sobre el uso de la plataforma.

“ChatGPT es internacional, se genera a modo internacional, y al estar investigando ahí las alertas, dan intervención al país por el número IP (del dispositivo del chico). A raíz de eso se puede establecer de dónde vino y se llegó hasta la zona de Quilmes”, comentó el funcionario judicial en diálogo con radio Mitre.

A partir del reporte de los organismos estadounidenses, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA implementó tareas de inteligencia digital y de campo utilizando herramientas de fuentes abiertas (OSINT) para individualizar al menor y precisar su domicilio. De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, el ataque estaba planificado inicialmente para el año 2027, aunque el estudiante evaluaba la posibilidad de adelantarlo.

Con las pruebas reunidas, la jueza Miriam Susana Alcolcel, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Quilmes, ordenó el registro del inmueble. Durante el operativo, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, guantes y gafas de protección táctica, un gorro con camuflaje militar, un pasamontañas camuflado y otro con diseño de calavera. En la causa consta además una fotografía del propio adolescente probándose las máscaras incautadas.

El joven fue citado a la sede fiscal para formalizar el trámite judicial por intimidación pública, mientras los dispositivos móviles y los pertrechos incautados quedaron bajo resguardo de la Justicia para peritajes posteriores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La PFA secuestró celulares y material táctico, incluyendo indumentaria militar y pasamontañas.

Quilmes: planeaba una masacre escolar, se lo contó a ChatGPT y el FBI lo descubrió

Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.

"Yo no la maté": el video que difundió Elías Barrionuevo antes de ser detenido

La policía de investigaciones se llevó a tres personas de la casa del detenido.

Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier y otros cinco acusados serán enviados a juicio

El padre de Loan Danilo Peña habló con la prensa. 

La palabra del padre de Loan, tras la declaración de Walter Maciel: "No sé si creer en la teoría del accidente"

play

Pánico en El Palomar: balearon a un hombre que dejaba a su hija en la escuela

play

Emboscada en Luis Guillón: se escondió en la casa de su ex, esperó al novio actual y lo mató de una puñalada en el cuello

Rating Cero

El chofer y ex hermanito atraviesa un momento de transformación profunda.

Adiós a las trenzas: así es el nuevo look de Juan Reverdito, ex Gran Hermano

Una decisión relacionada a un porcentaje enfureció a la cantante.

Sigue el escándalo: furia de Tini Stoessel por una decisión que habría tomado un socio de su padre

Andrés Gil y Gimena Accardi, años antes.

Filtraron un video del beso entre Gimena Accardi y Andrés Gil: antes de que se destapara el escándalo

La joven explicó qué fue lo que destruyó la confianza entre ellos.

Se filtró lo que encontró Lola en el celular de Manuel Ibero de Gran Hermano que terminó en su separación

El canal de aire sufre la ausencia de una protagonista central de la programación.

Baja inesperada en un exitoso programa de Telefe: una figura pegó el portazo y hay confusión

La influencer falleció a sus 27 años.

Consternación: murió una influencer de 27 años mientras se hacía una liposucción

últimas noticias

El chofer y ex hermanito atraviesa un momento de transformación profunda.

Adiós a las trenzas: así es el nuevo look de Juan Reverdito, ex Gran Hermano

Hace 6 minutos
Pablo Quirno y Carlos Presti junto a Gustavo Melella.

Primer paso del Gobierno para reactivar el proyecto de la base naval en Ushuaia

Hace 24 minutos
Una decisión relacionada a un porcentaje enfureció a la cantante.

Sigue el escándalo: furia de Tini Stoessel por una decisión que habría tomado un socio de su padre

Hace 24 minutos
Andrés Gil y Gimena Accardi, años antes.

Filtraron un video del beso entre Gimena Accardi y Andrés Gil: antes de que se destapara el escándalo

Hace 26 minutos
El juicio contra Pity Álvarez se reanudará la semana que viene.

Casación rechazó la recusación a los jueces y el juicio contra "Pity" Álvarez se reanudará la semana que viene

Hace 30 minutos