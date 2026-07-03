"No sé si me gusta": el contundente descargo de Malena Guinzburg sobre el video de su padre

Malena Guinzburg opinó sobre el video de su padre, Jorge Guinzburg, con herramientas digitales que revive un encuentro entre el humorista y Ernestina Pais, tras la trágica muerte de la mediática. "No se si me copa...".
La humorista habló de la recreación de la imagen de Jorge Guinzburg junto a Ernestina Pais, con Inteligencia Artificial, tras la trágica muerte de la conductora.
Malena Guinzburg opinó sobre el video de su padre, Jorge Guinzburg, con herramientas digitales que revive un encuentro entre el humorista y Ernestina Pais, tras la trágica muerte de la mediática. "No se si me copa...".
La actriz no dejó pasar la oportuidad para aclarar que no le cayó nada bien la idea de un usuario con el reencuentro de los dos mediáticos: “No sé si me copa esta tecnología nueva que hace que hablen muertos”, apuntó.
El contenido audiovisual se hizo viral en redes por el creador de contenidos Santiago Balosky, quien imaginó a Pais llegando al estudio de Mañanas Informales, y se abraza y besa con el famoso. El cuestionamiento de la hija de uno de las figuras en el clip es que ambos están fallecidos.
La dupla de presentadores hicieron un éxito con un magazine en El Trece, en donde Pais saltó a la fama y siempre le agradecio al comunicador que le diera esa posibilidada a su lado. Lo consideraba "un amigo y un padre", según la propia Pais.
"A mí me da un poco de impresión, me genera una incomodidad lógica. Ver a tu viejo ahí, con su voz y sus gestos recreados por una máquina, es fuerte", aclaró la comediante sobre revivir a los muertos sin el consentimiento de la familia y más aún en el caso de la empresaria, en pleno duelo.
Yanina Latorre reveló por qué Ernestina Pais tuvo que manejar la noche de su muerte. Al parecer, la actriz decidió volver a conducir, a pesar de estar inhabilitada. “Fue una mala suerte total”, explicó. La conductora de SQP reveló por qué usó su vehículo si estaba inhabilitada: "Una mina llena de vida, tenía 54 años, ella decía que su karma era el auto y fue una mala suerte total porque la persona que le hacía de Uber ese día no pudo y ella agarró un auto, pero estaba inhabilitada para manejar”, detalló la presentadora.