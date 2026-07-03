"No sé si me gusta": el contundente descargo de Malena Guinzburg sobre el video de su padre La humorista habló de la recreación de la imagen de Jorge Guinzburg junto a Ernestina Pais, con Inteligencia Artificial, tras la trágica muerte de la conductora. Agregar C5N en









La humorista recordó que su papá y la conductora no dieron su consentimiento. Redes sociales

Malena Guinzburg opinó sobre el video de su padre, Jorge Guinzburg, con herramientas digitales que revive un encuentro entre el humorista y Ernestina Pais, tras la trágica muerte de la mediática. "No se si me copa...".

La actriz no dejó pasar la oportuidad para aclarar que no le cayó nada bien la idea de un usuario con el reencuentro de los dos mediáticos: “No sé si me copa esta tecnología nueva que hace que hablen muertos”, apuntó.

El contenido audiovisual se hizo viral en redes por el creador de contenidos Santiago Balosky, quien imaginó a Pais llegando al estudio de Mañanas Informales, y se abraza y besa con el famoso. El cuestionamiento de la hija de uno de las figuras en el clip es que ambos están fallecidos.

El emotivo video que realizó un influencer con Ernestina Pais y Guinzburg pic.twitter.com/qSzyzZozfF — Real Time (@RealTimeRating) June 27, 2026 La dupla de presentadores hicieron un éxito con un magazine en El Trece, en donde Pais saltó a la fama y siempre le agradecio al comunicador que le diera esa posibilidada a su lado. Lo consideraba "un amigo y un padre", según la propia Pais.

"A mí me da un poco de impresión, me genera una incomodidad lógica. Ver a tu viejo ahí, con su voz y sus gestos recreados por una máquina, es fuerte", aclaró la comediante sobre revivir a los muertos sin el consentimiento de la familia y más aún en el caso de la empresaria, en pleno duelo.