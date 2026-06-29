Según un estudio regional, la Argentina superó a Brasil y Colombia y tiene la hinchada más pasional del Mundial 2026 Un estudio de una consultora privada confirmó que Argentina lidera la pasión mundialista, con orgullo y unión como valores centrales. "Con tele, birra y snacks", los argentinos viven la Copa del Mundo con más corazón que nadie. Por Agregar C5N en









El orgullo por el país fue la principal razón para seguir la Copa del Mundo en la Argentina.

Que la Argentina es la hinchada más pasional de toda Latinoamérica no es una sorpresa, es una realidad probada por una encuestadora que se encargó de estudiar al fandom del deporte más popular del mundo en seis países de América Latina. De acuerdo a Netquest, el 70% de los argentinos siguen todos los partidos de la Selección, y casi 9 de cada 10 dicen que lo más importante es el orgullo por el país.

Cada cuatro años, el Mundial se mete de lleno en la vida cotidiana de todos los argentinos. Cambian las rutinas, aparecen nuevos rituales y la pasión se enciende como nunca. Desde el desayuno hasta la sobremesa, todo gira alrededor de la Selección. 2.400 personas de seis países de Latinoamérica -Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México- respondieron la encuesta que demostró que el Mundial, más que un torneo, se convierte en parte de la identidad nacional, un motivo de orgullo y unión que atraviesa generaciones y amistades.

Según el relevamiento regional, más de la mitad de los latinoamericanos vive la Copa con un interés “alto” o “muy alto”. Y dentro de ese mapa, Argentina y Perú se destacan como los países más enganchados. Pero si hablamos de intensidad, los argentinos sacan ventaja ya que siete de cada diez se enganchan con los partidos de la celeste y blanca, superando a Brasil (32%), Colombia y México.

Télam Costumbres argentinas Además, se conocieron detalles de las costumbres mundialistas. La televisión abierta sigue siendo la reina para mirar los partidos, los snacks son la compañía infaltable para “picar algo” durante los 90 minutos y, a diferencia de otros países, la inteligencia artificial todavía no juega de titular ya que apenas un 39% la usa para seguir la Copa.

“Nadie se salva solo” es la frase que acompaña al plantel argentino en su concentración de Kansas City, pegada en el ascensor y grabada en la cabeza de los hinchas. Cada vez que la Scaloneta sale a la cancha, se repite el ritual con amigos, familia, comida y cerveza.

Esa liturgia futbolera refleja lo que también marcaron los números en la encuesta y es la unión entre compatriotas que aparece como clave, porque el Mundial se vive con los más cercanos, y se transforma en un símbolo de identidad compartida. Mientras que en países como Brasil y Colombia, la pasión se traduce en consultas de estadísticas futboleras, y en Perú la costumbre es buscar resúmenes de los partidos. Por su parte, Chile (67%) y México en cambio, se inclinan por pedir predicciones de resultados, con cerca del 20% de los hinchas usando la IA para ese fin. Y aunque la tecnología gana terreno en la región, los argentinos siguen fieles a lo clásico para seguir la Copa, con un porcentaje muy por debajo de México (63%) y Perú, donde casi un tercio la utilizará para obtener resúmenes de partidos.