La producción de autos cayó en junio y acumuló una baja del 18,3% en el primer semestre Los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores marcan una merma del 1,9% respecto a mayo, y una contracción interanual del 13,6%. La influencia de los vehículos importados y los cambios estructurales en las terminales de las empresas. Por Agregar C5N en









En junio se produjeron un total de 37.029 vehículos.

La cruda realidad industrial bajo el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo en el sector automotriz, donde la producción de autos volvió a caer en junio y acumuló una contracción del 18,3% en el primer semestre del año.

El informe realizado por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) marca una merma en la producción mensual del 1,9% respecto mayo, mientras que en su comparación con junio del 2025, la baja es del 13,6%. La preocupación del sector radica en que en cinco de los seis meses de este año ya se vieron contracciones interanuales, todas de dos dígitos.

En lo que respecta a la cantidad de unidades, con 18 días hábiles de actividad, las terminales produjeron durante el sexto mes del año 37.029 vehículos (automóviles y comerciales livianos). Dicho volumen se ubicó por debajo de su comparación con junio de 2025, cuando se produjeron 42.848 unidades

Con la primera mitad del año concluida, la producción local continúa con un proceso de adecuación, impulsada por la renovación de la oferta hasta y la maduración de proyectos vinculados a nuevas inversiones. Al respecto, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, analizó que “la industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

Qué pasó con las exportaciones de autos El informe de la entidad marca que las exportaciones de autos alcanzaron en junio las 22.373 unidades, 11,3% menos que mayo, y 1,7% por debajo de junio del año pasado. En el acumulado de los primeros seis meses del año, se exportaron 126.893 vehículos, 2,1% menos respecto de las 129.654 unidades vs mismo periodo de 2025.