4 de julio de 2026 Inicio
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La producción de autos cayó en junio y acumuló una baja del 18,3% en el primer semestre

Los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores marcan una merma del 1,9% respecto a mayo, y una contracción interanual del 13,6%. La influencia de los vehículos importados y los cambios estructurales en las terminales de las empresas.

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En junio se produjeron un total de 37.029 vehículos. 

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El informe realizado por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) marca una merma en la producción mensual del 1,9% respecto mayo, mientras que en su comparación con junio del 2025, la baja es del 13,6%. La preocupación del sector radica en que en cinco de los seis meses de este año ya se vieron contracciones interanuales, todas de dos dígitos.

En lo que respecta a la cantidad de unidades, con 18 días hábiles de actividad, las terminales produjeron durante el sexto mes del año 37.029 vehículos (automóviles y comerciales livianos). Dicho volumen se ubicó por debajo de su comparación con junio de 2025, cuando se produjeron 42.848 unidades

Con la primera mitad del año concluida, la producción local continúa con un proceso de adecuación, impulsada por la renovación de la oferta hasta y la maduración de proyectos vinculados a nuevas inversiones. Al respecto, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, analizó que “la industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

Qué pasó con las exportaciones de autos

El informe de la entidad marca que las exportaciones de autos alcanzaron en junio las 22.373 unidades, 11,3% menos que mayo, y 1,7% por debajo de junio del año pasado. En el acumulado de los primeros seis meses del año, se exportaron 126.893 vehículos, 2,1% menos respecto de las 129.654 unidades vs mismo periodo de 2025.

Por su parte, las ventas mayoristas contabilizaron un total de 44.096 vehículos en junio, reportando un incremento de 22,5% respecto de las 35.979 unidades de mayo anterior, aunque con una baja de 26,3% en su comparación con junio del 2025. En el acumulado de enero a junio, se ubicaron comercializaron 228.129 unidades, 23,7% menos en su comparativo interanual.

Sobre la realidad del frente externo, Graziano destacó que “la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial ya que es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz” y remarcó que “es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.

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