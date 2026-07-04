Es la nuera de los Beckham y sorprendió con un look vaquero: cómo es La influencer y DJ británica volvió a captar la atención con un estilismo relajado y sofisticado. Su elección reinterpreta un clásico de la moda de los años 90 y confirma el regreso de las siluetas amplias como una de las tendencias fuertes del 2026. Agregar C5N en









la influencer y DJ Kim Turnbull, pareja de Romeo Beckham, volvió a captar todas las miradas con una apuesta denim.

Turnbull volvió a captar todas las miradas con una apuesta de estilo que reinterpreta clásicos del denim en clave contemporánea.

Una elección de prendas que combina comodidad y tendencia.

El uso del denim como protagonista en una propuesta actual.

La estética reinterpreta referencias clásicas de la moda. Es la nuera de los Beckham y sorprendió con un look vaquero: la influencer y DJ Kim Turnbull, pareja de Romeo Beckham, volvió a captar todas las miradas con una apuesta de estilo relajada pero sofisticada en Nueva York. Su elección reversiona un clásico del archivo fashion de los años 90 de Victoria Beckham: ¿cómo es el outfit que revolucionó la moda?

Lejos de los estilismos ajustados de la época, Turnbull optó por una versión más actual con siluetas amplias, consolidando el regreso de la apuesta western como una de las tendencias fuertes del 2026. Esta estética retoma referencias del pasado y las reinterpreta con una mirada contemporánea, reforzando el ciclo de reinvención constante que caracteriza al look actual.

La pareja comenzó su relación en 2024 y, desde entonces, se convirtió en una de las más comentadas del mundo del espectáculo. Su vínculo no solo llamó la atención por su exposición mediática, sino también por el estilo que ambos construyeron en conjunto, logrando posicionarse rápidamente como referentes del glamour entre las nuevas generaciones. Cada aparición pública refuerza su influencia en redes sociales y su impacto en las tendencias actuales.

Así fue el look de la nuera de los Beckham que sorprendió a todos La propuesta de Kim Turnbull se compone de una chaqueta vaquera oversized combinada con jeans de estilo capri y tiro bajo, una reinterpretación moderna del clásico conjunto denim que popularizó Victoria Beckham décadas atrás. El estilismo se completa con stilettos negros y un bolso a tono, logrando un equilibrio entre lo urbano y lo elegante.

El regreso del total denim se posiciona como una de las claves de la moda actual. Las prendas de jean vuelven a ocupar un lugar central en el guardarropa gracias a su versatilidad y facilidad para adaptarse a distintos estilos. En este caso, el look elegido por la modelo confirma que el estilo jean puede funcionar tanto en versiones relajadas como en apuestas más sofisticadas, dependiendo de los cortes y los accesorios.