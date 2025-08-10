10 de agosto de 2025 Inicio
El invierno no cede: hay alertas por lluvia y frío extremo en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por precipitaciones que pueden mezclar agua y nieve, además de mínimas que llegarán a los 2°. Qué pasará en la Ciudad de Buenos Aires.

Por
Las lluvias serán leves

Las lluvias serán leves, pero podrían dar paso a la nieve.

Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para seis provincias que este domingo registrarán lluvias (que podrían dar paso a una leve nevada) y temperaturas mínimas que llegarán a los 2° y, aunque no constituyen una ola polar, muestran que el frío no cede en Argentina.

Las provincias bajo alerta por bajas temperaturas para la jornada del sábado 9 de agosto son: Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. 
La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, vivirá en los próximos días una mini primavera. Este domingo se espera cielo algo nublado con una mínima de 5° y una máxima de 18°, pero el termómetro seguirá subiendo para alcanzar 19° el lunes y 20° el martes. Las temperaturas volverán a bajar a partir del miércoles, con 15° de máxima.

En el otro extremo se encuentran Misiones, el noreste de Corrientes y el sureste de Formosa, que están bajo alerta amarilla por frío extremo. Se esperan mínimas de 5° en Posadas e Ituzaingó, 3° en Formosa y Clorinda e incluso 2° en Puerto Iguazú. Las máximas rondarán los 18°.

Además, para las zonas cordilleranas de Río Negro, el sur de Neuquén y el norte de Chubut rige una alerta amarilla por lluvias que dejarán valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. No se descarta que el fenómeno se dé en forma de nieve en las zonas más altas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia

Alertas por lluvia 10-08-25
  • Neuquén: Los Lagos.
  • Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó.
  • Chubut: cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo y cordillera de Tehuelches.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por frío extremo

Alerta por frío 10-08-25
  • Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.
  • Corrientes: Ituzaingó y San Miguel.
  • Misiones: toda la provincia.
