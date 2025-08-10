El invierno no cede: hay alertas por lluvia y frío extremo en seis provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por precipitaciones que pueden mezclar agua y nieve, además de mínimas que llegarán a los 2°. Qué pasará en la Ciudad de Buenos Aires. Por







Las lluvias serán leves, pero podrían dar paso a la nieve. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para seis provincias que este domingo registrarán lluvias (que podrían dar paso a una leve nevada) y temperaturas mínimas que llegarán a los 2° y, aunque no constituyen una ola polar, muestran que el frío no cede en Argentina.

La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, vivirá en los próximos días una mini primavera. Este domingo se espera cielo algo nublado con una mínima de 5° y una máxima de 18°, pero el termómetro seguirá subiendo para alcanzar 19° el lunes y 20° el martes. Las temperaturas volverán a bajar a partir del miércoles, con 15° de máxima.

En el otro extremo se encuentran Misiones, el noreste de Corrientes y el sureste de Formosa, que están bajo alerta amarilla por frío extremo. Se esperan mínimas de 5° en Posadas e Ituzaingó, 3° en Formosa y Clorinda e incluso 2° en Puerto Iguazú. Las máximas rondarán los 18°.

Además, para las zonas cordilleranas de Río Negro, el sur de Neuquén y el norte de Chubut rige una alerta amarilla por lluvias que dejarán valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. No se descarta que el fenómeno se dé en forma de nieve en las zonas más altas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia Alertas por lluvia 10-08-25 SMN Neuquén: Los Lagos.

Los Lagos. Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó.

Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó. Chubut: cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo y cordillera de Tehuelches.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por frío extremo Alerta por frío 10-08-25 SMN Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.

Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. Corrientes: Ituzaingó y San Miguel.

Ituzaingó y San Miguel. Misiones: toda la provincia.