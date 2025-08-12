Adiós a la falsa primavera y las altas temperaturas en Buenos Aires: cuándo vuelve el frío invernal Tras varios días de temperaturas agradables, el termómetro volverá a bajar durante la semana. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta meteorológica de viento zonda para cierta zona del país. Por







Adiós a la falsa primavera y altas temperaturas en Buenos Aires: cuándo vuelve el frío extremo Télam

Tras varios días de temperaturas agradables, vuelve el frío para Buenos Aires y otras regiones de Argentina. Para la jornada del martes 12 de agosto se espera una máxima de 22° y una mínima de 11°, sin embargo, a partir del martes 13 el termómetro comenzará a bajar.

El pronóstico extendido publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se puede observar un brusco descenso de la temperatura a partir del martes, donde la mínima llegará a los 8° y la máxima será de 15°.

Mientras que para el jueves 14 de agosto, la diferencia será mayor, la mínima de 5° y máxima de 14°, esta tendencia se mantendrá de cara al fin de semana, con mínimas entre los 5° a 6° para viernes y sábado, mientras que para el Día del Niño, subirá a los 16° la máxima.

CABA pronóstico 12-8-25 Alerta meteorológica amarilla por viento zonda: cuáles son las zonas afectadas En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento zonda para el sur de la provincia de Mendoza, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

SMN Ranking de temperaturas para el martes 12 de agosto La Quiaca, Jujuy -4.6º Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -2.4º El Calafate, Santa Cruz -0.2º Río Gallegos, Santa Cruz 0.7º Salta, Salta 2º Ranking de temperatruas 12-8-25 Captura del SMN.