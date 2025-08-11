11 de agosto de 2025 Inicio
Drástico cambio del pronóstico: hay alerta por lluvia y ráfagas en más de 25 localidades de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de nivel naranja por fuertes precipitaciones y otro amarillo por vientos que pueden superar los 90 km/h. Qué pasará con las temperaturas en la zona del AMBA.

Por
En la zona cordillerana

En la zona cordillerana, las lluvias podrían mezclarse con nieve.

Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvia y viento para tres provincias que este lunes registrarán fuertes precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan temperaturas primaverales.

Las lluvias serán leves, pero podrían dar paso a la nieve.
En la Ciudad de Buenos Aires no se esperan episodios de inestabilidad durante esta semana. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 8° y una máxima de 19°. La mini primavera seguirá este martes, con mínima de 10° y máxima de 20°, pero el miércoles la máxima regresará a los 15°.

Las zonas cordilleranas de Río Negro, el sur de Neuquén y el extremo noroeste de Chubut se encuentran bajo alerta naranja por lluvias, algunas localmente fuertes, que dejarán acumulados entre 40 y 90 mm. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas. En el caso de la zona de cordillera y meseta del noroeste de Chubut, el aviso es amarillo por lluvias con acumulados entre 15 y 30 mm.

Por otro lado, para la mayor parte de Neuquén y el centro oeste de Río Negro rige una alerta amarilla por vientos del sector oeste, con velocidades entre 45 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta por lluvia

Alerta por lluvia 11-08-25

ALERTA NARANJA

  • Neuquén: cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos.
  • Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó.
  • Chubut: cordillera de Cushamen.

ALERTA AMARILLA

  • Chubut: Meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y meseta de Tehuelches.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 11-08-25
  • Neuquén: Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Huiliches y Lácar.
  • Río Negro: meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo.
