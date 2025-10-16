16 de octubre de 2025 Inicio
Conmoción en el mundo del gaming: murió el creador Tomonobu Itagaki a los 58 años

Era reconocido por desarrollar las sagas Ninja Gaiden y Dead or Alive. El cofundador de BitSummit, James Mielke, detalló que su fallecimiento se produjo por una "enfermedad grave que escaló de forma bastante severa".

Tomonobu Itagaki murió a los 58 años.

El creador de videojuegos japonés Tomonobu Itagaki, reconocido por desarrollar las sagas Ninja Gaiden y Dead or Alive, murió a los 58 años luego de sufrir una "enfermedad grave que escaló de forma bastante severa" y conmocionó al mundo del entretenimiento.

El cofundador de BitSummit y amigo de Itagaki, James Mielke, lamentó la muerte del desarrollador de videojuegos y detalló que su fallecimiento se produjo tras una "enfermedad grave que escaló de forma bastante severa en sus días finales".

Previo a su deceso, el japonés había publicado un texto en su cuenta de la red social Facebook en el que reconoció su delicado estado de salud. "La luz de mi vida finalmente se está apagando. Si este mensaje ha sido publicado, significa que finalmente ha llegado el momento. Ya no estoy en este mundo", expresó.

Tomonobu Itagaki murió a los 58 años.

Por su parte, su colega Katsuhiro Harada, creador de Tekken, expuso su conmoción por la muerte del desarrollador. "No puede ser, Itagaki-san. Dijiste que íbamos a tomar algo juntos... no lo creo", lamentó.

Itagaki creó la saga de videojuegos Dead or Alive, lanzada en 1996, que se destacó cuando la tecnología 3D recién surgía e incluso compitió mano a mano con Virtua Fighter y Tekken, pioneros de su rubro. En tanto, en 2004 estrenó Ninja Gaiden, con el que se afianzó entre los desarrolladores más reconocidos, ya que rediseñó un estilo y lo convirtió en un ícono en los juegos de combate con armas.

En tal sentido, también fue el autor de Dead or Alive 2 (Dreamcast), Ninja Gaiden: Dragon Sword (Nintendo DS) y Ninja Gaiden II (Xbox 360). Su última gran creación fue Devil's Third, lanzado en 2015. Además, en 2021 confirmó la formación de Itagaki Games, un estudio nuevo.

