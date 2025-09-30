Estela de Carlotto ya está en su casa tras ser internada en una clínica de La Plata La titular de Abuelas de Plaza de Mayo había sido ingresada en la mañana al Sanatorio IPENSA debido un cuadro de vómitos y deshidratación. Por







Estela de Carlotto tiene 94 años. Hugo Arias DyN

La organización Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado en el que afirma que la presidenta del organismo, Estela de Carlotto "ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abuelasdifusion/status/1973102051396554766&partner=&hide_thread=false Comunicamos que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación.

Agradecemos a todos y todas las expresiones de afecto y preocupación. pic.twitter.com/TbCrk8qVNM — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) September 30, 2025

La singular dirigente de derechos humanos había sido internada de urgencia este martes en una clínica privada de La Plata debido a un cuadro de vómitos y deshidratación. La noticia se difundió con velocidad y causó alarma en amplios sectores sociales.

Fuentes médicas de la institución aseguraron por la mañana que su cuadro no era "nada grave" y detallaron que la internación se realizó por precaución con el objetivo de mantener a la paciente en observación.

La dirigenta, que el próximo 22 de octubre cumplirá 95 años, recibió la asistencia en el Sanatorio IPENSA, donde permaneció bajo cuidados médicos en la habitación 222 del centro médico ubicado en la calle 59, entre 3 y 4.