Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 14 de diciembre

Para el fin de semana se anunció un extenso corte de luz, durante varias horas, por trabajos de mantenimiento. Conocé todos los detalles.

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 14 de diciembre

Para el próximo domingo 14 de diciembre se espera un corte de luz programado para la ciudad de Esquel y zonas cercanas rurales en Chubut. Así lo informó la empresa TRANSPA S.A mediante un comunicado compartido por la Cooperativa 15 de Octubre Ltda.

Según expresaron en un comunicado, los usuarios de energía eléctrica verán afectados su servicio durante varias horas el próximo domingo 14 de diciembre.

Allí explicaron que esto ocurre "con motivo de tener que realizar tareas de mantenimiento programado en las estaciones transformadoras Futaleufú, Esquel y línea de alta tensión de 132 KV FU-ES".

Corte de luz en Esquel 12-12-25

Las cuales son "imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento del Servicio Público de Transporte de Energía por Distribución Troncal en Alta Tensión, procederá a interrumpir el Servicio Eléctrico a la Ciudad de Esquel el domingo 14 de diciembre desde las 6.00 A.M. a las 12:00 A.M".

En esa línea explicaron que la realización de estos trabajos de mantenimiento está sujeta a las condiciones climáticas que existan al momento de su realización.

Además, adelantaron que "el corte puede prolongarse hasta las 13:00 hs en algunos sectores de la ciudad hasta tanto se finalicen las maniobras necesarias para el restablecimiento total del servicio eléctrico". Pero no se verá afectada el ejido de Trevelin.

Cronograma de cortes de luz programados para el fin de semana en Santa Fe

Sábado 13 de diciembre

  • Rosario: 08:30 a 13:30 – Av. Pellegrini, Crespo, Viamonte y Suipacha (reformas).
  • Sunchales: 06:00 a 11:00 – Lainez, Alfonsina Storni, Güemes y Francisca Iñiguez (mantenimiento).
  • Villa Trinidad: 07:00 a 12:00 – Sector urbano desde Simón de Iriondo hacia el sur (trabajos solicitados por terceros).

Domingo 14 de diciembre

  • Cortes de 06:00 a 12:00 por trabajos solicitados por terceros en zonas rurales de: Arrufó, Campo Botto, Campo Theiler, Clavel Blanco, Colonia Ana, Colonia Rosa, La Mallman, La Romilda, La Suardence, La Tecla, Mackinlay, San Guillermo.
  • San Carlos Sud: 06:30 a 09:30 – 25 de Mayo y Rivadavia, entre Belgrano y Moreno (mantenimiento).
  • Sunchales: 06:00 a 12:00 – Barrio Villa Autódromo, Aeroclub y Automóvil Midget Club (mantenimiento).
  • Villa Trinidad: 07:00 a 12:00 – Zona rural sur (solicitud de terceros).
