Alerta naranja por calor: 10 consejos para ahorrar con el aire acondicionado

El calor no da tregua en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores . Luego del apagón de Edesur durante el viernes por la noche , existen pequeñas acciones que contribuyen a ahorrar electricidad y también a cuidar del planeta.

Sin embargo, el exceso en el uso del aire acondicionado puede ocasionar descalabros eléctricos e incluso costos altos en la factura de luz. Estos son algunos consejos para modificar los hábitos dentro de casa.

Cómo ahorrar con el aire acondicionado

Ventilar la casa

Es importante abrir las ventanas desde la mañana para renovar el aire y refrescar cada uno de los ambientes del hogar.

Bajar las persianas

Si bien la luz es importante y muchas veces queda a consideración de la persona, para que no se sienta tanto el calor, bajar las persianas será fundamental. De esta forma, el sol no ingresará a la casa y no se sentirá su efecto caluroso.

Aislar las ventanas

En la misma línea, también se recomienda colocar cortinas guresas, opacas o bien toldos que impidan la entrada de los rayos solares.

Evitar las luces encendidas

Por su emisión de calor, es recomendable que solo estén encendidas las luces siempre y cuando estén en uso.

Cambiar las sábanas

Los expertos también sugieren cambiar las sábanas regularmente para acostarse en una cama fresca y limpia.

Incorporar plantas a los ambientes

La vegetación brinda una visual distinta de los ambientes, como así también otorga frescura.

Usar extractores de calor

Además de evacuar el humo mientras se cocina, estos dispositivos son claves para renovar el aire.

Evitar el uso del horno

No solo por el calor concentrado que desprende la cocina, sino también porque siempre es mejor comer platos livianos.

Abrir las ventanas a la noche

Como la temperatura desciende cuando sale la luna, es ideal para apagar el aire y disfrutar de ventanas abiertas.

Usar ventiladores

Quienes se resistan a usar el aire, los ventiladores también son una buena opción para combatir el calor. Si bien también suman al momento de abonar la factura de luz, su consumo es muy distinto al de los aires acondicionados.

Cuál es el uso correcto del aire acondicionado

La temperatura ideal es de 24° , aunque si el ambiente se torna frío, puede estirarse hasta los 27°.

Si está en la cocina, es recomendable encenderlo en temperaturas acordes a la actividad que se esté realizando . Por ejemplo, sí es posible usarlo a 20° para compensar en caso de que esté prendido el horno.

Los especialistas recomiendan no usar el aire prendido si hay bebés en la casa. En caso de alguna urgencia, la sugerencia es usarlo entre los 24° y 26°.

Recomendaciones para entrenar con calor extremo sin correr riesgos

Continúan las alertas por calor extremo en varias áreas de Argentina, lo que significa que varios hábitos se deben adecuar a distintos horarios del día, para evitar un golpe de calor. En el caso de entrenar, existen ciertas recomendaciones a tener en cuenta para no correr riesgos.

Si bien calor puede generar agotamiento y baja de energía, para aquellas personas que están acostumbradas a entrenar todos los días, existen ciertos cambios en las rutinas que se pueden adecuar a las altas temperaturas.

¿Qué tipo de entrenamiento se puede realizar? "Caminar, realizar trote o algún ejercicio liviano. Por durante 20 minutos, aproximadamente", explicó Fausto Vigano, entrenador físico en diálogo con C5N durante el programa "Bien de Sábado".

"La hidratación es sumamente importante. Pero, cuando vamos a realizar la actividad física se debe tomar 1 o 2 vasos de agua antes. Durante el entrenamiento, llevar algún tipo de agua azucarada y una botella extra de agua", recomendó Vigano.

¿En qué horarios se puede realizar actividad física? En el caso de las temperaturas extremas que azotan Buenos Aires y gran parte del país. Vigano explicó que "hasta las 9.30 de la mañana se puede entrenar, después suspención total. Luego, después de las 18 pero depende de la temperatura". Si el termómetro llega a los 39 grados, directamente se aconseja que no se realice actividad física o se realice después de las 20.

Principales recomendaciones para entrenar con calor extremo