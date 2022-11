Alerta meteorológica por vientos y tormentas en más de 30 localidades argentinas

Alerta amarilla por vientos en Catamarca

Para el sudeste de la provincia de Catamarca se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas pueden superar los 70 kilómetros por hora.

Los departamentos afectados son Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

El SMN recomendó a los habitantes de esas localidades que eviten las actividades al aire libre, aseguren los elementos que puedan volarse y se mantengan informados por las autoridades.

Alerta viento 16 de noviembre

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y La Pampa

El sudeste de La Pampa y la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires registrarán tormentas, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada diarios entre 20 y 40 mm que pueden ser superados de forma localizada. Los departamentos bajo alerta amarilla son:

La Pampa: Caleu Caleu y Hucal.

Caleu Caleu y Hucal. Buenos Aires: Bahía Blanca, oeste de Patagones, Villarino, Puán, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Monte Hermoso, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, zona serrana de Benito Juárez y zona serrana de Tandil.

Alerta tormenta 16 de noviembre

El SMN recomendó no sacar la basura; retirar los objetos que impidan que el agua escurra; evitar las actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, y estar atentos ante la posible caída de granizo.